Rahm no impide la victoria de Hatton en el LIV Golf Andalucía 2026

Jon Rahm, LIV Golf Andalucia - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm se quedó a las puertas de conquistar este domingo el LIV Golf Andalucía 2026, celebrado en el mítico Real Club de Valderrama, rozando la remontada ante el inglés Tyrrell Hatton, quien defendió su liderato y la victoria final.

Rahm, en busca de la tercera victoria de la temporada tras Hong Kong y México, empezó a cinco golpes de su compañero de Legión XIII en el circuito saudí, y con -4 en el día definitivo se quedó a dos golpes del -11 con el que Hatton triunfó en el recorrido de San Roque (Cádiz). El espectáculo no defraudó con la persecución del de Barrika, campeón de las dos ediciones de LIV Golf que ha disputado.

El vasco, que estuvo en la pelea del Campeonato de la PGA y volverá a la carga por su tercer 'Grand Slam' en el US Open de dentro de dos semanas, terminó en segunda posición en Valderrama, mientras que Sergio García fue cuarto con -7. El de Borriol, cuatro veces campeón en este campo, se quedó corto también.