Rakitic deja el Sevilla

Ivan Rakitic of Sevilla FC greeting the fans during the Copa del Rey Round of 16 match between Getafe CF and Sevilla FC at Coliseum stadium on January 16, 2024 in Getafe, Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista croata Ivan Rakitic se ha desvinculado del Sevilla FC, ha confirmado este martes el club nervionense, por lo que cierra su segunda etapa como jugador sevillista, en la que se ha convertido en el extranjero con más partidos oficiales en el equipo.

"El Sevilla FC quiere agradecer a Ivan Rakitic, uno de los jugadores más importantes de su historia, todo su esfuerzo y dedicación en estos años, así como desearle los mayores éxitos en el futuro", informó la entidad andaluza en un comunicado.

Rakitic, de 35 años, regresó al Sevilla en el verano de 2020 procedente del FC Barcelona, club al que se marchó precisamente desde el club nervionense, poniendo fin a su primera etapa (2011-14).

El croata, hasta ahora segundo capitán de la plantilla, era también el segundo jugador con más partidos oficiales del actual plantel, después de Jesús Navas, gracias a sus 323 encuentros disputados, en los que anotó 51 goles y ofreció 63 asistencias.

En total, ha disputado 238 duelos de LaLiga EA Sports -36 goles-, 26 de la Copa del Rey -7-, 25 de la Liga de Campeones -4-, 32 de la Liga Europa -4- y dos de la Supercopa de Europa. Con ello, es el extranjero con más partidos oficiales de la historia del club y el único que ha superado la barrera de los 300 partidos. Además, es el undécimo futbolista de la historia del Sevilla FC con más participaciones, igualado con Enrique Montero.

En su palmarés figuran dos de los siete trofeos de la liga Europa -antes Copa de la UEFA- conquistados por el club: el de 2014 en Turín (Italia), que él mismo levantó en el Juventus Stadium como primer capitán, y el del pasado 31 de mayo en Budapest.

El centrocampista croata se despidió este martes del sevillismo en un acto emotivo en el que estuvo arropado por sus compañeros y el presidente de la entidad, José María del Nido Carrasco. "He recibido muchas palabras de cariño estos días, pero para mí lo más importante es el recuerdo que queda en las personas. Han sido siete años donde he sentido lo que es el cariño hacia Ivan Rakitic", confesó en declaraciones publicadas por el club.

"Hay que entender a veces que los ciclos se terminan y hay que entenderlo y tenerlo claro, aunque duela. Ha sido no un orgullo, sino lo siguiente. Si hay alguna manera de devolver todo este cariño es con esas copas que hay ahí, y el Sevilla FC tiene unas cuantas", dijo refiriéndose a su palmarés.

El croata insistió que "su casa está en Sevilla", por lo que volverá "de nuevo", aunque "no será en el campo", porque la edad "castiga". "Os voy a seguir desde lejos y dejo todo el apoyo para esta difícil temporada, sé que va a ir todo estupendamente. Me llevaré unas cuantas camisetas para enseñar muy lejos de aquí lo que es el sevillismo. No hay nada más grande que sentirse así", destacó.

"Esto no es un club de fútbol ni una ciudad, es mi corazón. Puedo decir con orgullo que ha estado en el club más grande. No entiendo bien por qué me voy, porque quiero bajar y ayudar y estar ahí. Ese ha sido mi pensamiento y siempre y aún me cuesta entender que no voy a pisar más el Sánchez-Pizjuán", afirmó.

A Rakitic le "duele" irse del Sevilla "en este momento difícil del club", pero "el dolor del corazón no cambiaría". "No es fácil, pero estoy deseando que se empiece a sumar de tres en tres y se coloque donde tienen que estar. Puedo ayudar dando un paso al lado, y creo que es más importante y necesario que pensar en mí mismo. La prioridad absoluta es lo que necesita el club y ahí está por encima todo lo que yo pueda pensar. Por eso he decidido dar este paso", concluyó.