Rakitic: "Desde Nápoles me fui preparando para todo esto"

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Ivan Rakitic explicó su día a día sin fútbol y en casa como piden las autoridades para dificultar la propagación del coronavirus, una situación para la que ya se fue "preparando" tras el viaje Italia, el país más afectado por la pandemia, para jugar contra el Nápoles, al tiempo que confió en volver a los campos en las "mejores condiciones posibles".

"Aprovechamos el tiempo juntos en familia. Le lunes a viernes las niñas hacen los deberes, nosotros hacemos un poco de profesor, por la tarde jugamos, de momento todo bien", dijo el jugador culé este domingo, en una conversación por YouTube desde su casa, donde habló de la situación actual, de su entrenamiento y de lo que será la vuelta a la competición cuando la pandemia lo permita.

"Para mí no ha sido una sorpresa. Me acuerdo muy bien cuando fuimos a Nápoles, ya Italia estaba peor, y yo le decía a nuestro médico que fuese preparando cosas porque no lo veía bien, iba ir a más. Desde Nápoles me iba preparando para todos esto. Ahora es lo mejor que podemos hacer, me gustaría ir a la calle, pero ojalá podamos respetar todos al 100%", afirmó.

El Barça jugó en Nápoles el pasado 25 de febrero, cuando Italia ya sufría los estragos del Covid-19, y una semana después se paró LaLiga y las competiciones UEFA. "El Gobierno no es que le da la gana querer encerrarnos sino que tenemos que hacerlo todos, es lo mejor", apuntó, después de saber este mismo domingo que el estado de alarma en España se alargará hasta el 11 de abril.

"Tengo la suerte de tener un gimnasio en casa, mi mujer está también muy enganchada así que vamos todos los días, a veces por la mañana y por la tarde. Pocas veces nos hemos sentido tan entrenados como ahora", explicó, al tiempo que habló de trabajo "por grupos" con un preparador del Barça y con contacto diario.

El centrocampista azulgrana reconoció que lo que más echa de menos es el contacto con la gente. "Echo de menos la rutina, juntarme con la gente. Estar en contacto de mis compañeros, por supuesto el fútbol, pero sobre todo la cercanía de la gente, no tener que estar mandando mensajes", afirmó.

"Todos sabemos cómo tenemos que trabajar, es una responsabilidad nuestra. Hay que pensar en lo que vendrá después y cuanto más haga ahora mejor me vendrá. Yo en general iba todos los días al gimnasio, hay que verlo con una sonrisa", añadió, y reconoció que retomar la competición después del parón será un gran desafío.

"La vuelta será muy raro. Lo ideal sería volver todos en las mejores condiciones posibles, lo que hacemos en casa no es lo mismo que trabajar en grupo, con el balón, en el campo. Ojalá no sea como en verano, que en verano no hay prisa ni presión, pero ya nada más salir de casa va a ser una presión inmensa, porque nos jugamos todo y aparte hay mucha ganas. Así que cuando volvamos intentar estar al 100%, que es casi imposible, pero llegar en buenas condiciones, que estemos bien y con muchas ganas", añadió.

El internacional por Croacia se refirió también al terremoto que sufrió Zagreb este mismo domingo, y por el que desveló que sus compañeros de selección acordarán una ayuda. "Vamos de una en otra. Esta mañana nos despertamos con un terremoto de los más fuertes en muchos años, cuando debemos estar en casa. Mando mucho ánimo a la gente de Zagreb y ya hemos hablado el grupo de la selección que vamos a dar una gran ayuda", lamentó.