Rakitic: "Quiero disfrutar y si puede ser en el Barcelona mejor"

Publicado 02/12/2019 0:22:39 CET

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Ivan Rakitic calificó de "semana muy importante" la que terminó este domingo jugando en la victoria (0-1) ante el Atlético de Madrid, titular como ante el Borussia Dortmund, ya que quiere "disfrutar" jugando y "si puede ser en el Barça, mejor".

"Un partido como siempre contra el Atleti, muy disputado, muy difícil. Tuvimos esa confianza de esperar el momento, en la segunda parte estuvimos más cómodos", dijo en declaraciones a Movistar Plus, tras la jornada 15 de LaLiga Santander.

El croata fue preguntado por su segunda titularidad seguida en una temporada que parecía no contar nada para Ernesto Valverde. "Quiero disfrutar, llevo una semana muy importante, quiero engancharme, enseñar al míster y compañeros que pueden contar conmigo. El otro día de interior, hoy de pivote, me he encontrado muy bien", apuntó.

"Lo que quiero hacer es disfrutar, creo que tengo mucho que dar. No (lo entiendo no jugar), no hay que entenderlo, hay que encontrar la manera de aceptarlo. Yo quiero jugar, si yo entiendo que no puedo jugar lo primero que diría sería que tendría que buscar una solución", añadió.

Rakitic no cerró la puerta a una posible salida del cuadro azulgrana. "Si puedo jugar, no hay mejor sitio para mi que estar en Barcelona. Me queda bastante para dar, quiero disfrutar cada día y si puede ser en el Barcelona, mejor", zanjó.