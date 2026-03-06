Rally.- Arranca el Rally Clásico Isla de Mallorca con 106 equipos de 14 países diferentes

Archivo - Un momento del arranque de la vigésimo segunda edición del Rally Clásico Isla de Mallorca. - RALLY CLÁSICO ISLA DE MALLORCA - Archivo

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vigésimo segunda edición del Rally Clásico Isla de Mallorca arrancó este jueves en Puerto Portals con la participación de un total de 106 equipos procedentes de 14 países diferentes.

Tras una ceremonia de apertura a la que asistieron diversas autoridades, el comienzo de la carrera se produjo sobre las 18.00 horas desde la dársena principal del puerto.

En esta primera jornada, los equipos disputaron tres tramos cronometrados nocturnos, según ha informado la organización en un comunicado. El primero fue el comprendido entre Coll de Sa Creu y Calvià, el segundo entre Andratx y Estellencs y el tercero, de nuevo, entre el Coll de Sa Creu y Calviá.

Por segundo año consecutivo, la categoría de Velocidad se ha dividido en tres grupos según la motorización y el año de los vehículos. En la categoría Pre 1981, los alemanes Heiko Becker Robach y Meik Hochweller encabezan la clasificación con su Porsche 911 de 1977, aventajando en más de un segundo al segundo clasificado.

La Pre 1990 está liderada por los luxemburgueses Yann Munhowen y Luc Kalmes con su BMW M3 E30 de 1987. La Pre 1998, por el francés Romain Dumas y su Peugeot 306 Maxi de 1997, quien aventaja en más de un minuto a su perseguidor.

Dumas es, precisamente, uno de los grandes atractivos del Rally Clásico Isla de Mallorca. El francés cuenta con tres victorias en las 24 Horas de Le Mans y triunfos en Nürburgring, Spa y Sebring, así como el título absoluto del Campeonato Mundial de Resistencia

En Regularidad, las clasificaciones se mantienen en dos grupos, Media Alta y Media Baja. En la primera, el equipo belga formado por Ruben Maes y Aswin Pyck lidera con su Porsche 914/6 de 1970 tras llevarse la victoria en los tres primeros tramos. En la segunda, el equipo femenino balear formado por Nadja Rothkirch y Juana Fontse se colocaron en primera posición con su Volkswagen Karmann Ghia de 1972.

LAS SIGUIENTES CARRERAS

Este viernes los equipos afrontarán seis nuevos tramos, incluidos la subida a Sa Calobra, considerada una de las carreteras más espectaculares de Mallorca. La jornada ha comenzado a las 08.30 horas con la salida desde Puerto Portals y seguirá en los tramos entre Coves de Campanet y Pollença, Pollença y Lluc y Sa Calobra y Lluc. El sábado se cerrará la competición con cinco tramos cronometrados decisivos antes de regresar a Puerto Portals para la ceremonia de entrega de premios.

Los organizadores han considerado que el Rally Cláisco Isla de Mallorca se ha consolidado como "un motor de promoción internacional para la isla" y que contribuye "a la desestacionalización turística atrayendo a visitantes vinculados al deporte, la cultura del motor y el turismo de calidad.

El evento cuenta con el patrocinio del Consell de Mallorca y trata de encontrar "un modelo turístico equilibrado que respete el entorno, la identidad de Mallorca y el bienestar de la ciudadanía".