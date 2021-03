El Rally Clásico Mallorca regresa a las carreteras entre el 11 y el 13 de marzo

Este año se controlará el aforo de aficionados en Puerto Portals a través de códigos QR y el acceso a los tramos estará cerrado al público

PALMA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rally Clásico de Mallorca volverá a las carreteras de la isla a partir del próximo jueves y hasta el sábado 13 de marzo, en una edición marcada por los protocolos de seguridad frente a la pandemia y en la que se reduce el número de participantes, con un total de 70 vehículos clásicos que se disputarán la victoria de la competición.

Todos los participantes, que recorrerán carreteras de la isla cerradas en exclusiva para este evento, se someterán a tests de antígenos y contarán con geles hidroalcohólicos en todos los controles. Además, se ha implementado un sistema fotográfico para evitar el contacto de las hojas de carnet durante la prueba.

Desde la organización han destacado que, a pesar de que esta XVII edición será "diferente", gracias a "la belleza y espectacularidad de las carreteras de Mallorca y al trabajo realizado para garantizar la seguridad de aficionados y pilotos, va a ser una de las más emocionantes competiciones de su historia".

Por décimo año consecutivo, los aficionados del motor podrán disfrutar de la competición en Puerto Portals. Por motivos de seguridad, el aforo estará limitado y el acceso, controlado a través de un sistema de código QR instalado en el acceso.

En esta edición, los tramos estarán cerrados al público para evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad, por lo que desde la organización animan a seguir el evento a través de la web y de los canales oficiales de redes sociales.

PILOTOS, VEHÍCULOS Y RECORRIDOS

La competición contará este año con la presencia de grandes pilotos que pondrán a prueba sus habilidades y reflejos en el asfalto mallorquín. Campeones nacionales e internacionales, como Nadal Galiana o Kris Rosenberger, se medirán en las carreteras de la isla para alzarse con la victoria.

Según la organización del evento, en la competición participarán "joyas" como el Jaguar E-Type, un Porsche 356, así como dos Bentley, un Old Number One de 1948 y 8/8 Racer de 1949. Estas piezas se codearán durante la prueba con vehículos exclusivos como el New Stratos, un vehículo único en el mundo que solamente sale al asfalto en esta competición.

Durante las tres jornadas que dura la XVII edición de la competición, los equipos recorrerán más de 500 kilómetros cronometrados y 14 tramos. El evento arranca este jueves por la tarde en Puerto Portals, desde donde los vehículos saldrán para disputar el tramo Estellencs-Andratx.

Al día siguiente, algunos de los tramos a recorrer son Coves Campanet-Pollença, Gorg Blau-Mirador de Ses Barques y la carretera de Sa Calobra, que únicamente se cierra para el Rally Clásico de Mallorca. El Rally finalizará el 13 de marzo con tramos como Coll des Tords-Coll de Sa Creu y Puigpunyent-Esporles.

"UNA VENTANA AL EXTERIOR DE MALLORCA"

El director de la prueba, Toni Dezcallar, ha destacado el esfuerzo realizado por todo el equipo del evento para que en "este año tan complicado sea posible realizar este evento deportivo con toda la seguridad, garantizando un año más que esta prueba sea referente en el mundo del motor a nivel internacional". "Además, este evento es una ventana al exterior de Mallorca, por ello estamos muy orgullosos de poder aportar nuestro grano de arena a favor de nuestra región", ha asegurado.

Dezcallar ha resaltado también la importancia que tiene para un evento como este "contar con grandes patrocinadores, ya que sin su ayuda y compromiso, sería imposible mantener la ilusión y el nivel de la competición".

Por su parte, el director de Puerto Portals, Álvaro Irala, ha incidido en la importancia de reactivar este tipo de eventos deportivos de calidad que son un referente internacional. "Para nosotros es un honor ser, por décimo año consecutivo, el parque cerrado de estas auténticas joyas del motor", ha remarcado, a la vez que ha subrayado el esfuerzo y la sinergia que han creado la organización del Rally Clásico y Puerto Portals para llevar a cabo este evento pese a las circunstancias actuales.

Una edición más el rally cuenta con el apoyo de la compañía automovilística internacional Brose, y, además, anuncia la suma de dos Fundaciones con las que esperan seguir colaborando, la Fundación Mallorca Turismo y la Fundación Calviá 2004.

El director de la Fundación Mallorca de Turismo, Andreu Serra, ha considerado que "la celebración de eventos de este nivel aporta un importante valor añadido a la isla como destino los 365 días del año". "Nuestro entorno natural, clima y excelente infraestructura turística nos convierten en un lugar privilegiado que, además, ha sabido demostrar que es un destino seguro. Las estancias son seguras gracias a que todos los implicados en la cadena de valor turística han invertido grandes esfuerzos: desde los alojamientos hasta nuestros hospitales, pasando por la oferta complementaria o el transporte", ha añadido.

"Desde la Fundación Calviá 2004 celebramos que en plena mejora de los indicadores sanitarios, se empiecen a realizar actividades y eventos seguros de interés turístico y deportivo, ya que es clave para la reactivación de la actividad económica", ha destacado por su parte el secretario de la Fundación Calviá 2004, Javier Pascuet.