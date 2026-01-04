Edgar Canet aprovecha la sanción de Branch y retiene el liderato de motos en el Dakar

start podium 73 CANET Edgar (esp), Red Bull KTM Factory Racing, KTM, Rally GP, FIM W2RC, during the Prologue of the Dakar 2026, on January 3, 2026 around Yanbu, Saudi Arabia - Photo Antonin Vincent / DPPI - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Edgar Canet (Red Bull), que el sábado conquistó el prólogo, se ha adjudicado este domingo otra victoria en la categoría de motos en la primera etapa del Rally Dakar 2026, de 305 kilómetros de especial con salida y llegada en Yanbu (Arabia Saudí), después de que el botsuano Ross Branch (Hero), que había logrado el mejor tiempo, fuese penalizado por exceso de velocidad.

El catalán, de 20 años y que el sábado se convertía en el piloto de motos más joven en ganar una etapa en la historia del Dakar, entró en meta con un tiempo de 3:16:11, que le situaba a 1:21 del piloto africano, que celebraba su sexto triunfo en el 'raid' más duro del mundo. Sin embargo, tras analizar su GPS al regreso al vivac, la organización determinó que Branch había excedido la velocidad y fue sancionado con seis minutos.

Así, Canet se hacía con una nueva victoria que le permitía retener el liderato de la clasificación de las dos ruedas. Por primera vez desde 2015, cuando lo logró Marc Coma, un motorista español consigue ser líder del Dakar durante dos días consecutivos.

A 1:02 del español entró el vigente campeón y compañero de equipo en el Red Bull KTM Factory Racing, el australiano Daniel Sanders, que se queda a 1:05 en la general; y tercero, a 1:32, fue el estadounidense Ricky Brabec (Honda), a 1:37 en la clasificación provisional.

Además, el también español Tosha Schareina (Honda), que concluyó séptimo en el prólogo, terminó cuarto la jornada, a 1:49 de su compatriota, y marcha en la misma posición en la general (2:12).

SAINZ, SEXTO EN COCHES

En la categoría de coches, el belga Guillaume De Mévius (X-Raid) es el primer líder -los tiempos del prólogo no contaban para la general- después de adjudicarse esta primera etapa con un crono de 3:07:49, mientras que los españoles Carlos Sainz (Ford) y Nani Roma (Ford) han concluido en el 'Top 10', cerrado por el francés Sébastien Loeb (Dacia).

De Mévius se llevó un triunfo que parecía destinado al ganador del prólogo, el sueco Mattias Ekström (Ford), que cayó hasta el cuarto puesto en el esprint final -a 1:38-. El belga sacó 40 segundos al catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), pentacampeón del Dakar, y 1:27 al checo Martin Prokop (Mini).

Por su parte, Carlos Sainz, octavo el sábado, fue sexto a 1:54 del líder y ganador del día, mientras que Nani Roma finalizó octavo, a 2:37. Además, Cristina Gutiérrez (Dacia) fue decimoquinta a cinco minutos.

Este lunes, los pilotos afrontarán una segunda etapa que tendrá 400 kilómetros de especial, saliendo desde Yanbu y llegando a Al-Ula. Los cambios de ritmo protagonizarán los primeros 200 kilómetros, que combinarán pistas rápidas y tramos pedregosos.