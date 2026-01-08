225 SAINZ Carlos (esp), CRUZ Lucas (esp), Ford M-Sport, Ford, Ultimate, FIA W2RC, action during the Stage 4 of the Dakar 2026, on January 7, 2026 between Al-Ula and Bivouac Refuge, Saudi Arabia - Photo Julien Delfosse / DPPI - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto catalán Nani Roma (Ford) perdió este jueves el triunfo en la categoría 'Ultimate' de la etapa 5 del Rally Dakar, que se está disputando en Arabia Saudí, por una penalización de algo más de un minuto, y Carlos Sainz (Ford) recortó tiempo en la general, acercándose a la cabeza, mientras Tosha Schareina (Honda), bonificado en la jornada por abrir pista,

Esta quinta jornada, la segunda parte de la maratón, de 371 kilómetros en coches y 356 en motos con llegada a Hail, dejó al estadounidense 'Mitch' Guthrie (Ford) como ganador del día, después de que su compañero Nani Roma realizara el crono más rápido -solo 4 segundos mejor-, pero fuera penalizado con un minuto y 10 segundos. Y el checo Martin Prokop, también con un Ford, cerró el podio de la etapa.

Siguiendo la inercia de la carrera y los dominios repartidos entre días pares e impares, este jueves le tocó a Ford dominar -solo Lucas Moraes (Dacia), cuarto, se coló entre seis coches de la marca del óvalo en los primeros puestos-, en un día que, después de la exhibición de este miércoles del sudafricano Henk Lategan (Toyota), fue más de supervivencia, con una navegación compleja.

Sainz, como Roma, también fue sancionado con un minuto en su llegada a meta, acabando en sexto lugar, aunque recortando minutos a los pilotos de la parte alta, después de la minutada que el madrileño perdió este miércoles -27' con Lategan y 20' con el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia)- para ahora colocarse quinto en la clasificación general, a 8:33 de Lategan, que sigue líder, seguido de Al-Attiyah, a 3:17, y del sueco Mattias Ekström, a 5:38.

Así, 'El Matador', no sale del todo mal parado de esta dura etapa maratón de dos días. Sainz comenzó la etapa 4 a algo más de tres minutos y medio y ahora su diferencia con el líder es de más de 8 minutos, pero sus opciones siguen vivas. También está ahí un Nani Roma que hace valer la experiencia de sus casi 30 Dakares, y es cuarto en la general, a 6:59 del líder.

Además, Cristina Gutiérrez (Dacia), que fue 14ª en la etapa, se coloca 13ª en la clasificación general; Laia Sanz (Ebro) terminó 20ª la jornada -es 17ª en la general-, justo por delante del también español Isidre Esteve (Repsol Toyota), que pega un subidón en la general y ya es 27º en la carrera.

En motos, el argentino Luciano Benavides (KTM) se hizo con el triunfo del día sobre el chileno Nacho Cornejo (Hero), metiéndole casi seis minutos al australiano Daniel Sanders (KTM), que ahora es el nuevo líder de la categoría, dejando a dos minutos al estadounidense Ricky Brabec (Honda) y el español Tosha Schareina (Honda), ambos bonificados por abrir pista y que pierden la cabeza de la carrera.

La cruz fue para Edgar Canet (KTM), que se tuvo que parar antes en dos ocasiones durante esta etapa cinco, la cual iba liderando, por un problema con su neumático trasero, que sufrió mucho desgaste este miércoles en la primera parte de la maratón. La pérdida de tiempo del catalán será ya irrecuperable y pierde sus opciones de luchar por el podio en la carrera, mientras sigue luchando por no abandonar.