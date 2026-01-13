Rally/Dakar.-AMP. Nani Roma se pone líder en coches por delante de Carlos Sainz y Schareina gana en motos en el Dakar

227 ROMA Nani (esp), HARO BRAVO Alex (esp), Ford M-Sport, Ford, Ultimate, FIA W2RC, action during the Stage 8 of the Dakar 2026, on January 12, 2026 around Wadi Ad-Dawasir, Saudi Arabia - Photo Florent Gooden / DPPI - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Nani Roma (Ford) se colocó este martes como nuevo líder del Rally Dakar, en la categoría 'Ultimate', tras finalizar sexto en la novena etapa, que dejó el triunfo del polaco Eryk Goczal (Toyota), mientras que Carlos Sainz (Ford), séptimo en la línea de meta, se aupó hasta la segunda posición de la clasificación general a menos de un minuto del liderato.

Los pilotos españoles de Ford Nani Roma y Carlos Sainz fueron los grandes triunfadores de la novena etapa del Dakar, de 410 km cronometrados de Wadi Ad Dawasir hasta el campamento refugio en la primera parte de la etapa maratón. La estrategia del lunes, para no abrir pista este martes, funcionó a la perfección y ambos dan el gran golpe a la carrera.

Roma y Sainz aprovecharon los problemas en la navegación de sus principales rivales en la general, Nasser Al-Attiyah (Dacia), que ahora es tercero en la general, y Mattias Ekström (Ford), quinto, perjudicados por salir delante. Ambos se perdieron camino al octavo 'waypoint' y permitieron el 'sorpasso' del barcelonés y el madrileño en la clasificación general, pese a recibir una penalización ambos en su llegada a meta.

Tras los 410 kilómetros de especial, Eryk Goczal fue el más rápido para llevarse la victoria, por delante de Michal Goczal (Toyota) y el australiano Toby Price (Toyota), con el copiloto español Armand Monleón. Además, la española Cristina Gutiérrez (Dacia) completó una gran primera parte de maratón finalizando el día en sexta posición, para subir hasta el 'top 10' de la clasificación general.

Así, Nani Roma afrontará las últimas cuatro etapas del Dakar como líder de la general, aunque seguido muy de cerca por el cuatro veces ganador del rally Carlos Sainz, a sólo 57 segundos. En la tercera posición se encuentra el catarí Al-Attiyah, a un minuto y 10 segundos del liderato.

En motos, el español Tosha Schareina (Honda) se hizo con el triunfo de la etapa -el tercero en esta edición- y le metió más de 4 minutos a Daniel Sanders (KTM), segundo en el día, y casi 12 a Luciano Benavides (KTM), que pierde el liderato de la general, cae al tercer lugar, en beneficio del australiano. El valenciano se queda ahora cuarto a 15 minutos de la cabeza en la lucha por el 'Touareg', que sigue estando muy difícil.

Tanto Sanders como Benavides sufrieron mucho al inicio de la etapa por abrir pista y cometieron varios errores de navegación, algo por lo que no pasaron las Honda de Schareina y Ricky Brabec. El español Edgar Canet, que salió atrás y parecía que podía luchar el triunfo del día, finalmente fue 28º.