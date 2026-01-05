Rally/Dakar.- AMP. Sanders se impone a Canet en motos y Quintero domina en coches la segunda etapa del Dakar

January 4, 2026, Yanbu, Saudi Arabia: 01 SANDERS Daniel (aus), Red Bull KTM Factory Racing, KTM, Rally GP, FIM W2RC, action during the Stage 1 of the Dakar 2026, on January 4, 2026 around Yanbu, Saudi Arabia - Europa Press/Contacto/Florent Gooden

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El piloto australiano Daniel Sanders (KTM) ha logrado este lunes la victoria en la categoría de motos en la segunda etapa del Rally Dakar 2026, una especial de 400 kilómetros disputada entre Yanbu y AlUla, mientras que el español Edgar Canet (KTM) ha finalizado segundo y ha cedido el liderato, mientras que en coches, Toyota ha sido la gran dominadora y ha saboreado el triunfo con el estadounidense Seth Quintero.

En motos, el actual campeón del 'raid' ha sumado su décimo triunfo parcial en la carrera para ponerse al frente de la clasificación general en una jornada que ha sido dominada con claridad por él y por su compañero de equipo, un Canet que se había proclamado ganador del prólogo y la primera etapa y que ha finalizado a 1:35. Por detrás, ha llegado la Honda del estadounidense Ricky Brabec, con el español Tosha Schareina, quinto.

Por otro lado, en las cuatro ruedas, el día ha sido dominado por Toyota, con cuatro pilotos en el 'Top 5' y triunfo para el estadounidense Seth Quintero, con 1:42 de ventaja sobre su compañero, el sudafricano Henk Lategan. Los españoles Carlos Sainz (Ford) y Joan 'Nani' Roma (Ford) han cedido casi doce minutos y se descuelgan algo en una general que lidera el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia).