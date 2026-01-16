AMP2. Nasser Al-Attiyah (Dacia) le gana el duelo a Nani Roma (Ford) y acaricia el Rally Dakar

299 AL-ATTIYAH Nasser (qat), LURQUIN Fabian (bel), The Dacia Sandriders, Dacia, Ultimate, BF Goodrich, FIA W2RC, action during the Stage 11 of the Dakar 2026, on January 15, 2026 between Bisha and Al Henakiyah, Saudi Arabia - Photo Antonin Vincent / DPPI - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

El piloto catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) se hizo con el triunfo este viernes en la categoría 'Ultimate' en la penúltima etapa del Rally Dakar, de 311 kilómetros cronometrados entre Al-Henakiyah y Yanbu en Arabia Saudí, ampliando su ventaja sobre el español Nani Roma (Ford) hasta los 15 minutos, mientras el estadounidense Ricky Brabec (Honda) se impuso claramente en motos metiéndole casi cuatro minutos al argentino Luciano Benavides (KTM), para acariciar su tercer 'Touareg'.

Al-Attiyah dejó prácticamente sentenciado su sexta victoria final en el Dakar, al adjudicarse la victoria -la número 50 en la historia del Dakar para igualar a dos mitos como Ari Vatanen y Stéphane Peterhansel- de la penúltima etapa con llegada a Yanbu, sobre el estadounidense Mitch Guthrie (Ford) por algo más de un minuto.

El catarí fue el claro dominador del día y metió más de 6 minutos a Nani Roma, su gran rival en la recta final por el triunfo final en la carrera y que se queda a 15 minutos del de Dacia en la clasificación general. Carlos Sainz (Ford) vivió también una etapa complicada y se quedó a casi 8 minutos del tiempo de Al-Attiyah cerrando el 'top 10' de la jornada y quedándose con el 'top 5' de la general.

Con las dunas como protagonistas, el catarí demostró que es un terreno que domina a la perfección y no dio espacio a la sorpresa en favor de Roma, el único que le ha mantenido el pulso hasta el final. No obstante, el de Folgarolas, de 53 años, sí se aseguró el segundo lugar el podio, algo que no lograba desde que también firmara el segundo puesto en la edición de 2019 con Mini.

Solo un enorme milagro permitiría a Roma tener opciones en los últimos 108 kilómetros en Yanbu de este sábado, ante un Al-Attiyah que no concederá ni lo más mínimo, por lo que el gran aliciente de la última etapa será conocer quién se queda con el tercer lugar del 'raid', con el duelo entre el sueco Mattias Ekström (Ford), tercero, y el francés Sébastien Loeb (Dacia), a solo 30 segundos.

Además, la burgalesa Cristina Gutiérrez (Dacia) y la catalana Laia Sanz (Ebro) terminaron esta penúltima etapa en decimosegunda y decimoctava posición, respectivamente, para aguantar dentro del 'top 20' de la clasificación general.

En motos, Brabec, salvo sorpresa, será el ganador del Rally Dakar 2026 en motos después de realizar un crono 3:43 más rápido que Benavides en el duelo entre estadounidense y argentino por la victoria final en el 'raid', que queda ya muy decantado para Brabec, de 34 años y ganador ya de la carrera en 2020 y 2024.

Además, el español Tosha Schareina (Honda), que entró en meta a casi 13 minutos de su compañero de equipo, se asegura el tercer puesto del podio a excepción de un susto en la etapa final, por lo que repetirá entre los tres mejores pilotos en una de las carreras más duras del mundo, gracias a un margen de media hora sobre el cuarto.

A Brabec la salió bien la estrategia de la antepenúltima etapa. El estadounidense ralentizo su ritmo en la parte final arriesgándose a que Benavides ampliara demasiado la distancia, pero no fue así. Los pilotos de Honda Adrian Van Bereven y Skyler Howes abrieron pista intentando que el equipo se quedara las bonificaciones, pero el argentino les alcanzó pasados 180 kilómetros de especial. Antes, el californiano ya lideraba cómodamente la etapa con una ventaja suficiente.

Tampoco ayudó Edgar Canet (KTM) en su misión de neutralizar la estrategia de Honda, debido a una caída al inicio de la etapa que le impidió llegar dentro del 'top 10' de la penúltima jornada. Brabec, que llegó de tapado a este Dakar, no cometió ningún error y su renta de 3:20 sobre Benavides parece ya inalcanzable en la última etapa en Yanbu de 100 kilómetros.