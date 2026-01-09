AMP2. Schareina aguanta en motos por la sanción a Sanders y Al-Attiyah es nuevo líder en coches

01 SANDERS Daniel (aus), Red Bull KTM Factory Racing, KTM, Rally GP, FIM W2RC, action during the Stage 1 of the Dakar 2026, on January 4, 2026 around Yanbu, Saudi Arabia - Photo Frederic LE FLOC'H / DPPI - FREDERIC LE FLOC H / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto australiano Daniel Sanders (KTM) ha sido sancionado con seis minutos por exceder el límite de velocidad en motos y ha cedido al estadounidense Ricky Brabec (Honda) su triunfo de la etapa 6 del Rally Dakar, de 326 kilómetros entre Hail y Riad, aunque sigue líder en la clasificación general mientras el español Tosha Schareina (Honda) está lejos, tras un viernes donde en coches ha abandonado el también español Isidre Esteve (Repsol Toyota) por su impacto contra una duna.

Sanders ya reconoció en su llegada el 'vivac' que temía una sanción por superar el límite de velocidad marcado por la organización. El australiano circuló a 98 km/h por una zona establecida en 50 km/h, por lo que fue penalizado con seis minutos, en favor de Brabec, por delante de su compañero Schareina (a 1:14) y del campeón del año pasado (1:17).

Por tanto, apenas hay cambios en la clasificación general respecto a la etapa anterior. Sanders sigue dominando, aunque solo con un colchón de 45 segundos sobre Brabec, que parece su gran rival por el éxito final. Tercero se sitúa el argentino Luciano Benavides (KTM), a 10:15, y Schareina es cuarto, a casi 12 minutos, después de la penalización de este jueves por no salir del campamento por la zona señalizada.

El equipo KTM aprovechó el orden de salida, con Benavides abriendo por delante de Sanders en un panorama perfecto para dejar al 'aussie' exprimirse. Y fue una exhibición del vigente campeón de la categoría, que antes de conocer la sanción metió 4:43 a Brabec y casi 6 minutos a Schareina, una renta enorme --más de 6 minutos-- de cara a la segunda semana.

Las sensaciones del 'aussie' son inmejorables y, salvo con Brabec, obliga a Schareina y el resto a una machada en los próximos días. Por su parte, el también español Edgar Canet (KTM), que el jueves perdió horas reparando un problema con su neumático trasero y quedó descartado de la lucha por la general, acabó 15º esta etapa, a 18 minutos del líder.

AL-ATTIYAH DA UN GOLPE Y ES NUEVO LÍDER Y SAINZ CEDE MÁS TIEMPO

El catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), pentacampeón del Dakar, brilló en los 326 km entre Hail y Riad para ser el más rápido del día y auparse a la cumbre de la clasificación general en la categoría Ultimate de coches. Al mando de su Sandrider, completó una jornada soberbia y eso coincidió con un mal día del sudafricano Henk Lategan (Toyota), líder previo y que cedió 9 minutos para quedarse ahora a 6' del piloto catarí.

Además, el francés Sébastien Loeb (Dacia) fue segundo a dos minutos y el estadounidense Seth Quintero (Toyota) cerró el podio del día a 3'. Con Ford, Nani Roma fue el mejor por su sexto puesto a 5:31 del catarí y sigue fuerte también en la general, ahora tercero a 9 minutos. Mientras, Carlos Sainz hizo el séptimo mejor crono del día; perdió seis minutos y medio con Al-Attiyah y se coloca cuarto en la general, aunque con casi una docena de minutos a recuperar en la segunda semana de competición.

La mejor noticia para Sainz fue que los problemas en el embrague y el motor de la etapa maratón parecen haberse resuelto. Le fue incluso mejor a Cristina Gutiérrez, quien terminó a algo más de 12 minutos y medio de Al-Attiyah, pero superó a otros Dacia como el de Lucas Moraes; eso valió a la burgalesa para cerrar el top 15 de esta sexta etapa del rally.

Mientras tanto, su compatriota Laia Sanz (Ebro) acabó fuera del top 20, pero aguanta en la general dentro de los 20 mejores pilotos. En lo más negativo respecto a los demás españoles, se confirmó el abandono de Isidre Esteve junto a su copiloto Txema Villalobos debido a un accidente que los obligó a ser trasladados en helicóptero para hacer evaluaciones.

"Esteve presenta una fisura en el esternón, mientras que Villalobos sufre un latigazo cervical", informó en una nota el equipo de prensa de Repsol Toyota. Su incidente ocurrió en el kilómetro 228 de la especial, cuando el coche impactó "frontalmente contra la pared de una duna" y el golpe dañó "considerablemente el frontal del Toyota DKR GR Hilux".