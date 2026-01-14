AMP2. Schareina asciende al 'top 3' en motos y Sainz vive una etapa para olvidar en el Rally Dakar

68 SCHAREINA Tosha (esp), Monster Energy Honda HRC, Honda, Rally GP, FIM W2RC, action during the Stage 8 of the Dakar 2026, on January 12, 2026 around Wadi Ad-Dawasir, Saudi Arabia - Photo Frederic Le Floc'h / DPPI - FREDERIC LE FLOC H / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto australiano Daniel Sanders (KTM) sufrió este miércoles en la categoría de motos una dura caída en las dunas en el inicio de la etapa 10 del Rally Dakar, perdiendo gran parte de sus opciones de repetir triunfo en la carrera, en beneficio del argentino Luciano Benavides (KTM), que es el nuevo líder, y del español Tosha Schareina, que asciende al 'top 3' de la clasificación general, mientras Carlos Sainz (Ford) se despide de sus opciones en una etapa para olvidar en 'Ultimate'.

La segunda parte de la etapa maratón en motos dejó a Sanders como protagonista, al sufrir una grave caída en las dunas en el kilómetro 130 de los 368 km cronometrados del día. Según el propio piloto, se habría roto la clavícula y el esternón, por lo que en el que era líder hasta este miércoles se cae al 99% de la lucha por el 'Touareg'.

El ganador de la etapa fue el francés Adrien van Beveren (Honda), con Benavides, que es nuevo líder, a 4 minutos, mientras que el estadounidense Skyler Howes (Honda) cerró el podio de la jornada. Schareina hizo el octavo mejor crono y ahora es tercero en la clasificación general, en la que el argentino solo posee una ventaja de 41 segundos sobre Ricky Brabec (Honda), que fue quien asistió a Sanders en su caída.

En 'Ultimate', con 420 kilómetros de especial, jornada para olvidar de los españoles. Carlos Sainz acabó a 45 minutos del ganador del día, el francés Mathieu Serradori (Century), perdió más de 45 minutos, después de que se saltara un 'waypoint' y le penalizaran con 15 minutos.

El madrileño, como Nani Roma (Ford), vivió un infierno de etapa a nivel de navegación, con muchas trampas en las que no cayó el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), para terminar en segunda plaza el día y más cerca de su sexto triunfo en la carrera.

El líder supera por 12 minutos en la general al sudafricano Henk Lategan (Toyota) y a Nani Roma, que aguanta tercero en la general a casi 13' del catarí. Y es que el peor parado fue un Sainz que hizo un crono 24 minutos peor que Al-Attiyah, pero a su llegada se confirmó que no pasó por un punto de control, por lo que cae al séptimo puesto en la general a casi 40 minutos del de Dacia.

Además, la también española Cristina Gutiérrez (Dacia) tuvo un día complicado, volcando su Sandrider en los primeros kilómetros de la especial con llegada a la ciudad de Bisha (Arabia Saudí), aunque salvando una etapa en la que fue 28ª, aguantando 14ª en la clasificación general.