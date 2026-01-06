AMP2.- Tosha Schareina gana en motos la etapa 3 del Dakar y Carlos Sainz se aúpa en la general en coches

68 SCHAREINA Tosha (esp), Monster Energy Honda HRC, Honda, Rally GP, FIM W2RC, action during the Stage 2 of the Dakar 2026, on January 5, 2026 between Yanbu and Al-Ula, Saudi Arabia - Photo Frederic LE FLOC'H / DPPI - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Tosha Schareina (Honda) se adjudicó el triunfo en motos de la tercera etapa, de 421 kilómetros de especial en Al-Ula, del Rally Dakar 2026, que se está disputando en Arabia Saudí, para meterse en el 'top 3' de una clasificación general en la que resiste como líder el australiano Daniel Sanders (KTM), mientras que en la categoría 'Ultimate' de coches, Carlos Sainz tiró de estrategia para auparse en la general en un gran día para Ford y para Cristina Gutiérrez.

El valenciano muestra las garras por primera vez en este Dakar después de dos primeras jornadas protagonizadas por las piedras en las que fue muy conservador. Una caída aparatosa, pero no dañina, no impidió a Schareina ser el mejor en una etapa alrededor de Al-Ula por cañones con una navegación compleja, y en la que los favoritos fueron abriendo pista, lo que les hizo perder más tiempo.

Entre ellos estuvo el también español Edgar Canet (KTM), que tuvo mucho peor día que este lunes y perdió casi 12 minutos respecto al tiempo de Schareina. "La etapa se ha hecho muy larga, era muy difícil. Después del repostaje he perdido la traza, no he encontrado el ritmo, había muchas piedras y era muy peligroso, por lo que he levantado un poco. Si dejaba de apretar, me desconcentraba y me perdía. Se me ha hecho muy largo", valoró el catalán.

Ahora, el de La Garriga cae del podio en una general en la que Sanders aguanta el liderato, mientras el valenciano cierra ese 'top 3' a poco más de un minuto del líder. "No ha sido fácil, otra vez había muchas piedras y la navegación fue compleja. He apretado, la estrategia era ganar y lo hemos hecho", comentó el piloto en su tercera victoria de etapa en sus participaciones en el Dakar.

En 'Ultimate', el vencedor de la etapa fue el estadounidense 'Mitch' Guthrie, el mejor de los dos Ford -el segundo fue Martin Prokop y Guy Botterill (Toyota), tercero- que dominaron la tercera jornada en Arabia. Fue el mejor día de la marca americana, que también celebró la minutada que Carlos Sainz pudo meter a sus rivales por la general, en la que ahora se sitúa cuarto a 3:34 del líder, que ahora es Guthrie.

'El Matador' salió algo frustrado tras los dos pinchazos en la segunda etapa de la carrera, pero este martes se le dio mucho mejor la faena, completando una etapa limpia, sin sustos, para ejecutar su plan a la perfección y acabar la etapa séptimo, por detrás de Nani Roma (Ford).

Y es que al madrileño le benefició salir por detrás de todos aquellos que acabaron delante la segunda jornada y les tocó abrir en Al-Ula, sufriendo de lo lindo estos. Algunos de los favoritos, como el catarí Nasser Al Attiyah (Dacia) o el sudafricano Henk Lategan (Toyota) entraron en meta 20 minutos más lentos que el ganador del día, pero el vencedor de la segunda jornada, Seth Quintero, se dejó más de una hora.

Toyota lo pasó mal en Al-Ula y eso lo aprovechó Ford, que ahora domina la general ocupando las cinco primeras plazas. Dacia también celebró los resultados de Lucas Moraes, cuarto en la etapa, y Cristina Gutiérrez, que fue quinta igualando su mejor registro en la categoría, para ahora ser séptima en la general. Al Attiyah quedó fuera de los 10 primeros y ahora lamenta una desventaja de 11 minutos con Guthrie y 8 frente a Sainz.

Además, Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team) fue 30º en la etapa y se coloca 35º en la clasificación general de 'Ultimate'. Laia Sanz y su Ebro también completaron un buen día, 13ª en la etapa y 18ª en la general, a casi media hora del líder.