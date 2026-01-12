AMP2.Benavides vuelve a ganar etapa y se pone líder en motos y Variawa da la sorpresa en coches en el Dakar

77 BENAVIDES Luciano (arg), Red Bull KTM Factory Racing, KTM, Rally GP, FIM W2RC, action during the Stage 6 of the Dakar 2026, on January 9, 2026 between Haïl and Riyadh, Saudi Arabia - Photo Florent Gooden / DPPI - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El argentino Luciano Benavides (KTM) se adjudicó este lunes su segunda victoria de etapa consecutiva en motos en el Rally Dakar, para ponerse líder con solo 10 segundos de ventaja sobre el australiano Daniel Sanders (KTM), con el español Tosha Schareina (Honda) muy lejos del triunfo final, mientras el sudafricano Saood Variawa (Toyota) dio la sorpresa y venció en 'Ultimate' antes de la maratón, Nani Roma (Ford) cae en la general y Carlos Sainz (Ford) aguanta.

Benavides sacudió el Dakar en motos en la octava etapa de la carrera, con inicio y final en Wadi ad-Dawasir y de 483 kilómetros cronometrados en la categoría de motos, empujado por la bonificación por abrir pista para sumar su segundo triunfo de etapa y, además, auparse a lo más alto de la clasificación general, aunque solo con 10 segundos de renta sobre Sanders, que entró en meta a 4:50 del ganador.

El argentino no entraba en las quinielas por el 'Touareg', sobre todo después de su contratiempo en la rodilla en el Rally de Marruecos, pero ya ha demostrado que va enserio y será un duro rival para los favoritos Sanders y Ricky Brabec (Honda), quien fue el tercero del día a casi 5 minutos de Benavides.

Schareina, cuarto este lunes, ya lo tenía muy complicado por una penalización al inicio del rally, y este lunes perdió casi 10 minutos con Benavides para ya quedar descartado en la lucha por el 'Touareg', ahora a más de 20 minutos del nuevo líder. Mientras que Edgar Canet (KTM) acabó séptimo en la etapa.

En la categoría 'Ultimate' de coches, con una especial también de 483 km, el sorprendente ganador fue Variawa después de una remontada espectacular en el tramo final, ya que era el 19º en el primer punto de control. El piloto de Toyota superó a su compatriota Henk Lategan, también de la marca nipona y que se queda sin triunfo de la etapa por segundo día consecutivo por solo 3 segundos.

El sueco Mattias Ekström (Ford) completó el 'top 3' del día a 29 segundos, siendo el mejor de la marca del óvalo. La aparición por sorpresa de Variawa, sin embargo, no trastocó demasiado la tabla de tiempos en la general, con el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) aguantando como líder con 4' sobre el escandinavo, tras firmar el quinto mejor tiempo de la jornada y perder solo 1:13 con Lategan, que ahora es tercero en la general, a 6:08.

Por detrás del catarí, a 13 segundos, llegó Carlos Sainz, que sigue quinto en la general a 10 minutos de Al-Attiyah, mientras Roma, que ahora es cuarto en la general, se dejó más de 2 minutos con el de Dacia en una especial en la que ambos mantuvieron un bonito duelo que no dejó malparado a ninguno. Tanto Roma como Sainz confían en que el famoso efecto 'yo-yo' les beneficie en la primera parte de la maratón de este martes, en dos jornadas de más de 800 kilómetros que serán claves para el desenlace de este Dakar.

Respecto al resto de pilotos españoles, Cristina Gutiérrez (Dacia) finalizó 26ª esta octava etapa y sigue dentro del 'top 15' en la clasificación general; mientras que Laia Sanz (Ebro) fue la 23ª del día y cierra ahora la lista de los 20 mejores pilotos de coches en el Dakar.