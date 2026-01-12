Rally/Dakar.-AMP.Benavides vuelve a ganar etapa y se pone líder en motos y Lategan vence antes de la maratón en el Dakar

77 BENAVIDES Luciano (arg), Red Bull KTM Factory Racing, KTM, Rally GP, FIM W2RC, action during the Stage 6 of the Dakar 2026, on January 9, 2026 between Haïl and Riyadh, Saudi Arabia - Photo Florent Gooden / DPPI - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El argentino Luciano Benavides (KTM) se adjudicó este lunes su segunda victoria de etapa consecutiva en el Rally Dakar, con inicio y final en Wadi ad-Dawasir y de 483 kilómetros cronometrados en la categoría de motos, para ponerse líder con solo 10 segundos de ventaja sobre el australiano Daniel Sanders (KTM), con el español Tosha Schareina (Honda) muy lejos del triunfo final, mientras el sudafricano Henk Lategan (Toyota) venció en 'Ultimate' antes de la maratón, Nani Roma (Ford) cae en la general y Carlos Sainz (Ford) aguanta.

Benavides sacudió el Dakar en motos en la octava etapa de la carrera, empujado por la bonificación para auparse a lo más alto de la clasificación general, aunque solo con 10 segundos de renta sobre Sanders, que entró en meta a 4:50 del argentino.

Schareina, cuarto este lunes y que ya lo tenía muy complicado, perdió más de 9 minutos con Benavides y se aleja aún más del 'Touareg', ahora a más de 20 minutos del nuevo líder. Mientras que Edgar Canet (KTM) acabó séptimo en la etapa.

En la categoría 'Ultimate' de coches, el ganador del día fue Lategan con menos de 30 segundos sobre el sueco Mattias Ekström (Ford) y con el estadounidense Seth Quintero (Toyota) cerrando el 'top 3' también a poco más de 30". El catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), que aguanta como líder con 4' sobre el escandinavo, perdió solo 1:13 en la jornada y entró cuarto en meta.

Por detrás, a 13 segundos, llegó Carlos Sainz, que sigue quinto en la general a 10 minutos del catarí, mientras Roma, que ahora es cuarto en la general, se dejó más de 2 minutos con Al-Attiyah, aunque podrá salir más atrás en la primera parte de la maratón que arranca este martes.