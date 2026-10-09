Archivo - Un coche anuncia una carretera cortada en la Serra de Tramuntana, a 10 de marzo de 2023, en Sóller, Mallorca, Baleares (España). La borrasca Juliette en Baleares ha dejado importantes cantidades de lluvia y nieve que han provocado interrupciones - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un piloto ha muerto y su copiloto ha sufrido lesiones medulares en un accidente ocurrido en el Rally Challenge Mallorca tras caer su coche por un barranco a la altura de Mortitx.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el siniestro ha ocurrido en el kilómetro 10 de la Ma-10 en dirección a Lluc desde Pollença.