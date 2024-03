La piloto Cristina Gutiérrez, premiada por la Comunidad de Madrid el 8M

Archivo - GUTIERREZ HERRERO Cristina (spa), Red Bull Off-Road Junior Team USA by BFG, Taurus T3 Max, Motul, FIA Challenger, portrait finish line, arrivee, during the Stage 12 of the Dakar 2024 on January 19, 2024 around Yanbu, Saudi Arabia - Photo Antonin - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press