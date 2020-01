Ramos: "Casi todos los títulos contra el Atlético los hemos ganado"

Publicado 13/01/2020 0:07:50 CET

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, celebró "un título" para empezar el 2020 con la Supercopa de España, ante un Atlético al que dijo tienen tomada la medida en la lucha por títulos, al tiempo que elogió a Zinedine Zidane, de quien no debe haber dudas.

"La prórroga y los penaltis forman parte también del juego. Ha habido fases donde hemos dominado, después con el cansancio han tenido ellos más posesión, pero el Madrid ha tenido equilibrio defensivo, con calma y el Atleti no ha tenido ocasiones. Tenemos experiencia de grandes competiciones, de momentos definitivos", dijo en zona mixta.

"Casi todos los duelos contra el Atlético los hemos ganado sobre todo cuando se trataba de un título. No hemos hecho gran cosa pero añadir un título a principio del 2020 y ojalá podamos seguir en esta línea", añadió tras la final en el King Abdullah de Yeda (Arabia Saudí).

El título se decidió en la tanda de penaltis, donde a pesar de un esguince sobre la hora de encuentro, se apuntó al cuarto lanzamiento. "Me tocaba a mí el cuarto, en las tandas siempre me pongo el cuarto por superstición. Tenía el tobillo muy jodido pero tener la oportunidad de dar un título al equipo no se vive todos los días", dijo, reconociendo que no estaba para hacer 'Panenkas'.

Además, Ramos alabó el trabajo de un Zidane cuestionado tres meses antes. "Los resultados hablan por sí mismos. Me considero un defensor nato de Zidane, pero si los jugadores no apoyan a su entrenador, mal iría la cosa. Nosotros nos toca hablar en el campo y el míster tomar decisiones que no siempre salen pero se merece todo el respeto. Los títulos aparecen y van saliendo las cosas", apuntó.

"Courtois atraviesa un gran momento ahora. Es importante sentir esa seguridad, un portero que te da puntos, eso es lo que se le pide también al portero del Real Madrid. Valverde es un gran futbolista, a pesar de su juventud, y que puede ser muy importante. Cualquiera hubiéramos hecho lo mismo en su lugar", añadió sobre el meta y el centrocampista, ambos clave, el uruguayo con la acción de roja por detener una clara ocasión de Morata al final.

"Cuando empezamos en Montreal a entrenar uno va con la motivación de que podemos hacer cosas importantes. Ahora lo que hemos sembrado desde el principio empezamos a recogerlo, queda lo más importante de la temporada pero ya recoger algo es señal de que se ha trabajado bien", concluyó.