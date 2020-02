Ramos: "Llega la semana decisiva y aquí se ve a los tíos, a los niños hay que dejarlos a un lado"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha reconocido que su equipo entra en "la semana decisiva" de la temporada con los partidos ante Manchester City y Barcelona, el momento de "dejar a un lado a los niños" y que se "vea a los tíos" porque "el margen de error es mínimo" y cualquier equivocación "te puede costar un título".

"Cuando hay un mal resultado me gusta salir a dar la cara, me siento más cómodo que cuando las cosas van bien. Ahora llega el momento más delicado porque el margen de error es mínimo, cualquier error ante el City o el domingo te puede costar un título. Llega la semana decisiva y aquí es donde se ve a los tíos, a los niños hay que dejarlos a un lado. Dependemos de nosotros mismos y toca hablar más en el campo y menos fuera", arengó Ramos en la rueda de prensa previa a la eliminatoria de Champions.

Respecto a los últimos malos resultados, el defensa subrayó que han "perdido jugando bien". "En el último partido contra el Levante hicimos un gran partido pero no estuvimos finos de cara a gol. Cuando no llegan los resultados es muy fácil hablar, estamos deseando entrar al campo con hechos y hablar menos. Es la semana de la verdad, con la Champions y el Clásico, y tenemos una oportunidad idónea para dar un golpe sobre la mesa. No hay tiempo para lamentarse en este momento tan delicado de la temporada", avisó.

Sobre la falta de puntería en ataque, recordó que "en toda la temporada nadie ha hablado de la falta de gol" y que ahora "es ventajista hablar de eso" por el hecho de que acumulen "tres o cuatro partidos de malos resultados".

"TODOS SOMOS MAYORCITOS PARA SABER LO QUE DEBEMOS HACER"

"El equipo hace cosas positivas y no sé si echaremos de menos el gol, espero que no porque no lo hemos echado de menos durante toda la temporada (...) Es muy difícil que el Madrid perdone de cara a gol, después de perdonar dos partidos en el tercero acaba entrando", confió Ramos, el segundo máximo goleador de su equipo esta temporada por detrás de Karim Benzema.

Sobre el caso específico de Gareth Bale y su rendimiento esta temporada, Ramos explicó que "como capitán" no es su misión "juzgar lo que hacen otros jugadores en su vida personal". "Aquí todos somos mayorcitos y súper profesionales para saber lo que debemos hacer y al equipo que representamos. Para eso está el 'mister', para tomar decisiones. Como capitán me gustaría que todos estuviésemos motivados y con ganas de aportar al grupo", pidió.

En cuanto al enfrentamiento ante el City, aclaró que "para nada" le motiva más medirse con Pep Guardiola. "Tengo mucho respeto por Guardiola, es un grandísimo entrenador con muchísima experiencias y los números hablan por sí solos. Nos motiva la Champions independientemente de los jugadores o el entrenador del rival o el pasado que hayan tenido. Casualmente coincide que es Guardiola y no es un 'plus' de motivación, cuando suena el himno de la Champions ya sobra la motivación en este vestuario", recalcó.

"SI EL CLUB QUIERE QUE SIGA, YO SEGUIRÉ"

A nivel personal, el capitán blanco sentenció que atraviesa "un momento estupendo, magnífico, súper bueno en todos los aspectos" en su relación con el club y que ahora mismo no le preocupa su contrato, que expira en junio de 2021.

"No hay ninguna prisa en el tema de mi renovación, ni por parte del club ni por la mía. Nunca he exigido dos, tres o cuatro años, entiendo perfectamente la filosofía del club con jugadores que tienen cierta edad (de ofrecer solo un año). No hay que crear un enfrentamiento que no existe. Seguramente llegaremos a un acuerdo. Si el club quiere que siga, yo seguiré", zanjó al respecto.

Además, el andaluz negó que sienta perseguido por los árbitros en la Liga española. "La filosofía a nivel arbitral en Europa es distinta a la española, ni mejor ni peor, solo son un poco más permisivos. He cuidado mucho en los últimos años mi relación con los árbitros y salvo el capítulo del último partido, que es algo personal, creo que tengo buena relación con el resto de árbitros", opinó.

En este sentido, negó haber comentado algo ofensivo sobre Hernández Hernández. "No creo que haya dicho nada fuera de lugar ni haya faltado al respeto al árbitro ni a nadie. Vivimos en un país democrático donde cada uno puede decir lo que piense siempre que no haga daño a nadie. No creo que yo haya traspasado ese límite", concluyó Ramos, quien lamentó la "arrogancia" del mencionado árbitro tras la última derrota ante el Levante.