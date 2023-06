'Randri' García: "El Atlético es un histórico y pionero, es normal que sea el favorito"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Alhama CF El Pozo, Juan Antonio 'Randri' García, reconoció lo "complicado" que ha sido para su equipo el descenso de la Finetwork Liga F, pero que ahora deben "cambiar el chip" para afrontar la 'Final a Cuatro' de la Copa de la Reina-Iberdrola, donde se medirán este martes a un Atlético de Madrid, "un pionero y un histórico del fútbol femenino", por lo que ve "normal" que se le considere favorito por delante de su equipo.

"Pues la verdad es que es complicado y más después de estar como estuvimos 30 minutos fuera de ese descenso, pero al final, como estuvimos tantas jornadas en esa zona de descenso, te vas haciendo la idea, aunque es muy complicado", expresó Randri en rueda de prensa previa a su semifinal de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid.

El técnico cree que "lo único" que les toca ahora "es cambiar el chip y pensar que esto es un premio que se han ganado las jugadoras". "Es un premio que nos hemos ganado entre todos y vamos a intentar competir y disfrutarlo de la mejor forma posible, sabiendo que en esta competición hemos sido capaces de hasta pasar cinco rondas y creo que nadie nunca había sido capaz de conseguir lo que hemos conseguido", apuntó.

'Randri' achacó a ser "muy novatos" el hecho de haber descendido. "Empezando por mí, que debutaba en esta categoría. Siempre hace falta esa dosis de suerte en cualquier ámbito de la vida y no la tuvimos nunca. Éramos un club que por primera vez en la historia estábamos en Primera y otros equipos están mucho más acostumbrados que nosotros", comentó.

"Es verdad que nos hemos equivocado en muchas cosas, pero en la vida siempre soy de los que dicen que se gana o se aprende y hemos aprendido mucho. Tenemos muchas cosas que mejorar, pero también estamos seguros de que estamos en el camino", añadió.

Ahora, prefiere centrarse en esta histórica cita que es "algo único". "Están los cuatro mejores equipos de la Copa de la Reina y para nosotros el camino ha sido muy largo. Independientemente de que el año que viene no estemos en Liga F lo vamos a disfrutar porque creo que no lo hemos ganado", indicó.

"No nos puede molestar que el Atlético sea el favorito, es normal, es un equipo que tiene Ligas y Copas y es un histórico y pionero en el fútbol femenino, pero nosotros también vamos a tener nuestras opciones, no sabemos si más o si menos", sentenció 'Randri' que lamentó no poder contar con la joven Daniela Arques, "la jugadora más en forma" de la que disponía y que había tenido este año "una progresión increíble", por estar en la Eurocopa con la Sub-17.

MARINA MARTÍ: "VAMOS A DISFRUTAR Y A COMPETIR HASTA EL FINAL"

Por su parte, Marina Martí aseguró que para el equipo "es un sueño" estar en esta 'Final a Cuatro' de la competición y que, "por supuesto", van a "disfrutar y competir hasta el final" en su semifinal porque para "un club como el Alhama va a ser histórico".

"Sabemos que el Atlético de Madrid es favorito, claro, pero nosotras tenemos cero presión. Hemos venido aquí a disfrutar, a competir, a intentar llegar a la final. No nos importa que no seamos favoritas", expresó la delantera, que "lo único" que la haría feliz sería "llegar a la final y si puede ser ganarla".