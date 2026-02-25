Raphinha: "Confiamos en la remontada contra el Atlético"

Raphinha, FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Raphinha se sumó a la corriente optimista sobre las opciones de dar la vuelta al 4-0 del Atlético de Madrid y avanzar a la final de la Copa del Rey Mapfre, y confesó que confían "en la remontada".

"Es difícil, pero confiamos en la remontada. Hacer un buen partido es el principio de todo. Si no lo hacemos, estaremos lejos de la remontada. Pero si hay un equipo que puede hacerlo, somos nosotros", dijo este miércoles en una entrevista en el canal de YouTube del conjunto azulgrana.

El brasileño, que no estuvo en la ida en el Metropolitano, valoró las opciones de dar la vuelta a la eliminatoria en el Camp Nou la próxima semana. Por otro lado, Raphinha habló de sus lesiones y el trabajo para regresar igual de importante. "He pasado momentos complicados esta temporada. He estado lesionado y eso significa que no he podido hacer lo que más me gusta", dijo.

"Las lesiones son complicadas mentalmente, ya que muchas veces no tienen ninguna explicación. Pero ahora mismo me veo bien mental y físicamente. Estoy volviendo de la lesión y quiero intentar encontrar mi mejor versión física", añadió.

Además, en un tono distendido respondiendo a preguntas de los aficionados del club, el jugador brasileño destacó que la plantilla azulgrana "es como una familia", y que quizá Marcus Rashford puede ser un poco más rápido. Por otro lado, recordó la ayuda especial de Ronald Araújo y Ansu Fati cuando llegó a Barcelona en 2022.

Raphinha, que reconoció que empezó a ver partidos del Barça cuando llegó Ronaldinho al equipo catalán, terminó la sesión interrumpido por el ruido de las bocinas de los coches de sus compañeros. "Son los jóvenes", sonrió.