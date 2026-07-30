Raphinha se entrena con el FC Barcelona la víspera del amistoso contra el Birmingham City

El delantero brasileño Raphinha se ha entrenado con el FC Barcelona la víspera del amistoso de los azulgrana contra el Birmingham City. - FC BARCELONA

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño del FC Barcelona Raphael Dias Belloli 'Raphinha' se ha entrenado este jueves, por vez primera, con el resto de compañeros del conjunto de Hansi Flick, tras incorporarse este miércoles después de disputar el Mundial de 2026 a la concentración de pretemporada y la víspera del amistoso (18:00, horario peninsular español) contra el Birmingham City.

Los azulgranas han estado preparando en las instalaciones de la Federación Inglesa en Saint George's Park el amistoso en una sesión en la que la principal novedad fue la presencia del propio Raphinha y del lateral Alejandro Balde, que completaron la primera parte del entrenamiento con el grupo.

La sesión también ha contado con la presencia de los jugadores del Barça Atlético y de la cantera Áron Yaakobishvili, Iker Rodríguez, Hamza Abdelkarim, Ebrima Tunkara, Álvaro Cortés, Alex González, Jordi Pesquer, Brian Fariñas, Jofre Torrents, Xavi Espart, Ibrahim Diarra, Toni Fernández, Shane Kluivert, Òscar Gistau, Orian Goren y Guille Fernández.

La actividad para el Barça continuará esta tarde con una nueva sesión de entrenamiento que está programada para las 18:00 horas (horario peninsular español), la misma en la que los vigentes campeones de LaLiga EA Sports jugarán el primer amistoso de la pretemporada contra el Birmingham City.