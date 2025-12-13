Raphinha, FC Barcelona - CA Osasuna - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Raphinha mete más presión a Xabi Alonso

El líder Barça venció a Osasuna con un doblete del brasileño y sacó siete puntos al Real Madrid antes de su tenso duelo en Mendizorroza

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona superó (2-0) al CA Osasuna gracias a un doblete de Raphinha en los últimos 20 minutos del duelo de la jornada 16 de LaLiga EA Sports celebrado en el Spotify Camp Nou, escapando en el liderato con siete puntos sobre un Real Madrid bajo presión.

El equipo de Hansi Flick confió en su pegada pero llegó a impacientarse ante el muro 'rojillo' y las paradas de Sergio Herrera. El técnico alemán metió un once muy ofensivo pero hubo atasco, incluso con la marcha más del inicio del segundo tiempo. Raphinha, que le tocó jugar por dentro entre la maraña, fue decisivo para resolver una exigente séptima victoria seguida en Liga.

El autobús de Alessio Lisci atrás obligó al Barça a moverse rápido, sin perder de vista la buena salida que practicó el cuadro visitante, con un par de ocasiones de Ante Budimir y una auténtica moto para la contra en Víctor Muñoz. Ferran Torres, de nuevo titular por su racha goleadora, asomó a los tres minutos, y los locales tuvieron profundidad sobre todo con Marcus Rashford.

Al otro lado, Lamine Yamal fue más intermitente y se animó al mismo tiempo que el Barça intensificó su asedio. Ferran logró el 1-0 pero el VAR anuló su cabezazo por fuera de juego en el saque de esquina, y a los de Flick les tocó seguir remando, con otra doble ocasión al borde del descanso. No estaba fino el cuadro azulgrana en la definición, y tras en el segundo tiempo metió otra marcha.

El Barça fue más vertical si cabe y la labor defensiva de Osasuna empezó a ser milagrosa. A Víctor Muñoz se le acabó la gasolina y el monólogo azulgrana rondó el gol con Lamine también llegando más a línea de fondo. Sin embargo, Sergio Herrera acumuló paradas de todo tipo y los de Flick empezaron a ver correr el reloj contra su voluntad, bajando de nuevo el ritmo ante el plan rival.

Con los cambios, mantener la compostura se complicó, y en una acción algo volcado de más, Osasuna dejó espacios que castigó el conjunto local con rapidez. La salida la condujo un Pedri aclamado una vez más por el Camp Nou y la fulminó Raphinha en el 1-0. Quedaban 20 minutos, pero el feudo culé, que coreó un "Xabi quédate" por la mala racha de los blancos, respiró escapando de la trampa de un Osasuna que se queda pegado al descenso.

Para rematar, el Barça apretó hasta el doblete del brasileño, 43 puntos por los 36 de un Real Madrid que visita este domingo al Deportivo Alavés, más presionado si cabe, ante el runrún creciente sobre el futuro de Xabi Alonso en el banquillo del eterno rival.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 2 - CA OSASUNA, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

FC BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí (Fermín, min.75), Gerard Martín, Balde (Christensen, min.88); Eric García, Pedri (Roony, min.88); Lamine Yamal, Raphinha (Casadó, min.88), Rahsford (De Jong, min.74); y Ferran.

CA OSASUNA: Herrera; Arguibide (Rosier, min.70), Boyomo, Catena, Herrando, Abel Bretones; Torró (Iker Muñoz, descanso), Moncayola, Aimar Oroz (Rubén García, min.64); Víctor Muñoz (Becker, min.65) y Budimir (Raúl García, min.65).

--GOL:

1 - 0, min.70, Raphinha.

2 - 0, min.86, Raphinha.

--ÁRBITRO: Cordero Vega (C.Cántabro). Amonestó a Bretones (min.35), Muñoz (min.59) y Moncayola (min.67) en Osasuna.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou, 42.058 espectadores.