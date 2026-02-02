Raphinha no jugará contra el Albacete en Copa por una sobrecarga

Raphael Dias Belloli 'Raphinha' of FC Barcelona looks on during the Copa del Rey Round of 16 match between Racing Santander and FC Barcelona at Campos de Sport de El Sardinero on January 15, 2026, in Santander, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador y capitán del FC Barcelona Raphinha no podrá jugar este martes el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre contra el Albacete, en el Estadio Municipal Carlos Belmonte a las 21.00 horas, y será duda para el siguiente partido de LaLiga EA Sports contra el RCD Mallorca.

"El jugador del primer equipo Raphael Dias, Raphinha, presenta una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. Será baja por precaución para el partido contra el Albacete y el período de recuperación será de una semana", anunció el club blaugrana en un comunicado.

Raphinha lleva 22 participaciones en lo que va de temporada, al sufrir previamente una lesión de casi dos meses en el muslo y, hace apenas unas semanas, un golpe también en el muslo que le tuvo otra seaman fuera. Ahora, es baja contra el Albacete y duda para el Mallorca, con el partido fijado para este próximo sábado.

Pese a ello, el extremo brasileño lleva 13 goles y 5 asistencias y ha sido clave en la mejora del equipo, ya que su vuelta de la lesión permitió a Hansi Flick volver a activar la presión alta, faceta en la que también destaca el de Porto Alegre.