Raphinha: "Nunca voy a decir que estoy a mi mejor nivel"

Raphinha y Fermín, FC Barcelona - RFEF

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Raphinha destacó el gran partido de su equipo para avanzar a la final de la Supercopa, con un 5-0 al Athletic Club que hicieron "fácil" por el despliegue ofensivo en el King Abdullah de Yeda.

"Creo que el que hace el partido fácil o difícil somos nosotros. Cuando estamos haciendo las cosas bien, el partido se vuelve más fácil. Jugar contra el Athletic siempre es complicado, pero el que hace el partido fácil o difícil somos nosotros mismos", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

Por otro lado, el brasileño, autor de un doblete, valoró su actuación, tratando de sacar su mejor versión tras lesión. "Creo que siempre voy a buscar mi mejor nivel. Nunca voy a decir que estoy a mi mejor nivel, siempre voy a buscar mejorar, intentando hacer una temporada perfecta", apuntó.

"Esto muestra que juegue el que juegue siempre damos lo mejor. Roony, Fermín ha vuelto muy bien, esto muestra la calidad del equipo", añadió, valorando las rotaciones. "Tenemos que estar centrados en nosotros mismos, estamos preparados para el que venga", terminó, sobre medirse a Real Madrid o Atlético en la final.