Raphinha: "Si seguimos jugando así, seguro que tendremos un final de temporada espectacular"

Marcos Llorente of Atletico de Madrid and Raphinha of FC Barcelona compete for the ball during the Spanish Cup, Copa del Rey, football match Semifinal Second Leg played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on March 03, 2 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futbolista brasileño Raphinha Dias, delantero del FC Barcelona, ha dicho estar "seguro" de que él y sus compañeros tendrán "un final de temporada espectacular" si juegan como este martes ante el Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales en la Copa del Rey Mapfre, cuyo 3-0 no le ha valido a los culés, pese a todo, un billete hacia la final.

"Salgo la verdad muy orgulloso de este equipo, lo hemos dado todo desde el principio. No hemos podido clasificar a la final; pero, si seguimos jugando así, seguro que tendremos un final de temporada espectacular", declaró Raphinha a RTVE a la conclusión del partido en el Spotify Camp Nou clon esa victoria insuficiente para remontar el cruce.

"Salgo muy orgulloso del equipo y seguro que la afición también. Esto que pasó al final del partido demuestra que la afición ha visto que hemos dado todo lo que podíamos. Pero también tenemos que saber que hay un equipo al otro lado que también está defendiendo lo suyo y lo han hecho muy bien. Y como he dicho, hemos hecho todo lo posible, pero al final nos ha faltado un poquito", lamentó el atacante brasileño.

Por último, Raphinha instó a olvidar este tropiezo copero y pensar cuanto antes en los demás retos. "Esto que pasó hoy, ya pasó, es algo... Queríamos estar en la final, pero pasó. Y ahora vamos a la Liga y la Champions, que es lo que nos toca", concluyó en sus declaraciones.