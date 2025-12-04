Raphinha vuelve a su mejor versión en un Barça imbatible con él

Raphinha of FC Barcelona celebrates a goal during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on December 2, 2025 in Barcelona, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del FC Barcelona Raphinha fue el gran protagonista del triunfo del pasado martes frente al Atlético de Madrid por 3-1, siendo nombrado el MVP del encuentro tras lograr el gol del empate, en una nueva muestra de que ha vuelto a su mejor nivel después de la lesión muscular que le apartó dos meses de los terrenos de juego.

El Barça notó mucho la ausencia del extremo brasileño en los partidos que no estuvo, como demuestran los datos de Driblab a los que ha tenido acceso Europa Press, que le convierten en un jugador imprescindible para Hansi Flick.

En su segundo encuentro como titular después de la lesión, Raphinha fue el encargado de liderar la reacción del Barça ante el gran inicio del Atlético de Madrid, que se puso por delante en el marcador tras el gol de Álex Baena en el minuto 19. El brasileño, quien llevaba el brazalete de capitán, aportó su energía habitual en la presión, que permitió al equipo blaugrana reponerse de este golpe inicial y empezar a controlar el encuentro.

Tan solo siete minutos del gol rojiblanco, Raphinha puso el empate en el marcador tras regatear a Jan Oblak y definir a placer para alegría de los aficionados presentes en el Spotify Camp Nou, que empezaron a corear su nombre, como hicieron en el encuentro del pasado sábado frente al Deportivo Alavés, en el que el '11' blaugrana regresó al once titular con una asistencia.

Porque el futbolista brasileño es uno de los mayores ídolos dentro de la afición 'culer', que es consciente de la importancia que tiene en el equipo de Hansi Flick. En los 74 minutos que estuvo en el césped en el duelo frente al Atlético de Madrid, intentó hasta cuatro remates, el que más del partido junto a su compañero Robert Lewandowski, siendo una muestra de su importancia en el juego ofensivo del Barça.

En lo que llevamos de temporada, Raphinha promedia unos números de 3,6 remates y 2,6 ocasiones creadas por partido. Dentro de todos los extremos izquierdos de la cinco grandes ligas, el '11' blaugrana se sitúa en estos dos registros en el tercer y en el segundo puesto, respectivamente. Además, genera 1,7 pases por encuentro, con todos estos datos transformándose en 4 goles y 3 asistencias en los 11 partidos que ha disputado este curso.

El brasileño empezó bien la temporada, pero una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho en el duelo frente al Real Oviedo le obligó a parar. En un primer momento, el club blaugrana anunció que el tiempo de baja era de tres semanas, pero acabaron siendo más de dos meses los que estuvo fuera de los terrenos de juego, con Raphinha perdiéndose nueve partidos en los que el Barça notó mucho su ausencia.

El conjunto de Hansi Flick no ha perdido cuando Raphinha ha sido titular --7 victorias y 1 empate--, anotando 21 goles y recibiendo únicamente 7 tantos. Mientras que cuando el brasileño no ha estado disponible o ha empezado desde el banquillo, el Barça ha logrado 7 victorias, 1 empate y 4 derrotas, con 33 goles a favor y 21 en contra.

La presencia del '11' blaugrana es fundamental para el técnico alemán, que está encantado con su intensidad en la presión y su capacidad para generar ocasiones. Después de más de dos meses de lesión, Raphinha ha vuelto a su mejor versión, siendo muy necesario para el Barça de cara a repetir los éxitos del curso pasado, en el que logró el triplete nacional y alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones.