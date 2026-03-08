Raquel Carrera: "Debemos estar mentalizadas desde el primer partido"

Archivo - June 27, 2025, Piraeus, Greece: 14 Raquel Carrera of Spain plays during the Women's Eurobasket Semi-Finals, match between France and Spain at Peace & Friendship Stadium on June 27, 2025, in Piraeus, Greece. - Europa Press/Contacto/Stefanos Kyriazis - Archivo

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La internacional española Raquel Carrera ha asegurado que las jugadoras deben estar "mentalizadas desde el primer partido" del PreMundial, que disputará del 11 al 17 de marzo en Puerto Rico, y "competir" de "la mejor manera posible" para asegurar "cuanto antes" su billete para la Copa del Mundo.

"Debemos estar mentalizadas desde el primer partido, salir a competir. Sabemos que pasan cuatro, pero si nos podemos clasificar cuanto antes, mejor. Vamos a competir cada partido", señaló en declaraciones a los medios de comunicación.

España, actual subcampeona de Europa, debutará el miércoles 11 ante Nueva Zelanda (18.00 hora peninsular) y continuará su participación el jueves 12 frente a Senegal (18.00). El sábado 14 se medirá a Puerto Rico (1.00 hora peninsular del domingo), el domingo 15 jugará contra Italia (21.00) y cerrará la fase el martes 17 ante Estados Unidos (21.00), ya clasificada para la cita mundialista.

"Estamos con ganas, con ilusión, es un reto que queremos afrontar. Todos saben de lo que venimos, de las competiciones que tenemos con nuestros clubes, de lo que viene luego, pero ahora mismo estamos centradas en lo que toca, que es la selección", indicó la gallega.

Además, afirmó que tienen "una plantilla larga de 12 jugadoras" y que todas pueden "rotar y jugar". "Son muchos partidos, pero todas estamos preparadas. Lo afrontamos de la mejor manera posible, compitiendo desde el primer partido", dijo. "Tenemos un muy buen 'staff' que hace un muy buen trabajo para preparar cada partido en un corto plazo de tiempo. Creo que vamos a llegar bien preparadas a cada partido", añadió.

"Yo creo que son partidos chulos para jugar, para ver también. A nosotras también nos van a servir para seguir creciendo, para seguir preparándonos y seguir formando el grupo tan chulo que tenemos", continuó la ala-pívot del Valencia Basket.

En la cita premundialista contarán además con tres refuerzos importantes: Megan Gustafson, Maite Cazorla y María Conde. "El Eurobasket lo afrontamos con esas ganas y esa ilusión que teníamos todas de llegar y de jugarlo. Ahora tenemos la gran suerte de poder incorporar a jugadoras que no pudieron estar en ese Eurobasket, que son vitales en nuestro equipo y que suman mucho. Yo creo que de cara a esta preparación y a un posible Mundial van a venir muy bien", subrayó.

Por último, la ourensana confesó que le haría "mucha ilusión" poder estar en su primer Mundial. "Me hubiese gustado estar en Sídney, pero no fue posible, no nos clasificamos. Tengo esa ilusión y esas ganas de afrontarlo", concluyó.