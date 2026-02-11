Rashford, baja por precaución ante el Atlético por molestias en la rodilla

Marcus Rashford of FC Barcelona in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and RCD Mallorca at Spotify Camp Nou stadium on February 07, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Marcus Rashford será baja por precaución para el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre de este jueves ante el Atlético de Madrid, en Madrid, después de sufrir unas molestias en la rodilla izquierda derivadas de un golpe recibido en el duelo de LaLiga EA Sports ante el RCD Mallorca en el Spotify Camp Nou.

Según informó el club blaugrana, el delantero inglés presenta unas "molestias" en la rodilla izquierda derivadas de un golpe recibido en el partido del pasado sábado ante el Mallorca y será baja para el encuentro del Metropolitano por precaución.

El equipo dirigido por Hansi Flick se ejercitó este miércoles por la mañana en el campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper con todos los jugadores disponibles, en la última sesión antes de viajar a Madrid para afrontar el partido de ida de las semifinales coperas (21.00 horas), a la espera de poder contar con el dudoso Raphinha.