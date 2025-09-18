Rashford da al Barça el mejor inicio en 'Champions'

El extremo, autor de un doblete ante el Newcastle, vuelve a sonreír en Inglaterra

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha ganado este jueves al Newcastle United (1-2) en St James' Park, en el arranque de los blaugranas en la Fase Liga de la Liga de Campeones 2025/26, gracias a un doblete del inglés Marcus Rashford, que vuelve a sonreír en su país como 'culer', y pese al tanto de Anthony Gordon en el descuento que dio algo de emoción a un tramo final en el que el Barça pudo rematar con buenas ocasiones de Dani Olmo y Raphinha.

El Barça tenía un arranque complicado de 'Champions' en un feudo histórico de la Premier League en el que había muchas ganas de firmar un buen inicio. Pero quien se llevó los 3 puntos de vuelta para Barcelona fue el equipo de Hansi Flick, que supo sobrevivir a los primeros minutos de infarto por parte de un Newcastle muy ofensivo para, salvo en ese tanto encajado en jugada aislada, dominar y tener las mejores ocasiones.

Y fue un inglés, rival de los 'Urracas' con el Manchester United y el Aston Villa, quien asaltó St James' Park. Porque Marcus Rashford, que busca en Can Barça una redención, volvió a sonreír al estrenarse como goleador 'culer', con un soberbio cabezazo que abrió la lata y un tremendo latigazo desde la frontal del área que puso el 0-2 de la tranquilidad en el marcador.

Sin el lesionado Lamine Yamal, buena parte del juego exterior 'culer' pasó por las botas de Rashford, más activo que Raphinha esta vez. Y el Barça, a la que pudo conectar con Pedri --de nuevo, de los mejores, sobre todo en el final del choque-- y tener el balón, buscó al inglés. Que empezó algo impreciso, sí, pero supo seguir buscando el gol hasta encontrarlo por partida doble y ser clave en este triunfo de gran importancia para un Barça que recibirá en la segunda jornada al vigente campeón, el PSG de Luis Enrique Martínez y Ousmane Dembélé.

El italiano Sandro Tonali, con un tiro lejano y raso que detuvo bien un impoluto Joan Garcia, fue el último en intentar rescatar un empate que no llegó. Es más, el Barça tuvo en las botas de Dani Olmo y de Raphinha el posible 1-3, con dos buenas ocasiones. Así que tampoco es que sufriera el Barça, pese al postrero gol de Gordon asistido por Jacob Murphy.

Sí tuvo que remar en contra el Barça en el primer cuarto de hora de juego, con un Newcastle volcado en ataque, con una presión alta, llevado en volandas por las gradas de St James' Park. Pero los de Hansi Flick, gracias a su férrea defensa y al acierto del portero Joan Garcia, aguantaron. Y eso que en el 24' Joan Garcia salvó el primer tanto de la noche cuando, tras una contra de manual del Newcastle, Elanga asistió a Barnes y este, de primeras, tiró a gol. Y lo hubiera sido de no ser por el guardameta de Sallent, que se hizo enorme y envió el balón a córner con su pie derecho, firme abajo.

Con el paso de los minutos los blaugranas supieron darle la vuelta al choque a base de robar el balón y perpetrarse en su estilo de toque con la portería de Nick Pope en el punto de mira. Y poco a poco llegaron las ocasiones y el Newcastle fue aculándose. En el 35', Raphinha culminó con un tiro mordido una jugada larga llena de 'casi ocasiones', aunque el Barça se fue al descanso con el 0-0 inicial y sin poder tirar a portería en ningún momento.

En cambio, en la segunda parte todo cambió. El Barça siguió con la posesión y con la batuta del choque y en el 58' llegó el primer gol de Rashford. Raphinha lo intentó por la derecha en una carrera sin fín y sin centro, pero supo mirar atrás, a De Jong, que la abrió de nuevo para el lateral Jules Koundé, y el francés puso un centro preciso a media altura con la zurda que Marcus Rashford convirtió, de cabeza, en su primer gol oficial con la camiseta blaugrana.

Y a los 9 minutos el atacante inglés del Barça, cedido por el United, se sacó un trallazo lejano imparable, con una parábola impredecible para Pope, y firmó el doblete que hizo bajar los brazos a los locales. Porque intentaron no rendirse, pero el Barça no dio tregua y no les dio opción, salvo esa acción aislada del 1-2 final, de meterse en el partido. Gran estreno goleador de Rashford, gran estreno de Joan Garcia en 'Champions' y 3 puntos de oro para el Barça en St James' Park para abrir esta 'Champions' de la mejor manera posible.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: NEWCASTLE UNITED, 1 - FC BARCELONA, 2 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.

NEWCASTLE UNITED: Pope; Trippier (Botman, min.76), Schär (A.Murphy, min.63), Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton (J.Murphy, min.63); Elanga (Willock, min.63), Gordon y Barnes(Woltemade, min.63).

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí (Christensen, min.69), Gerard Martín (Eric Garcia, min.81); De Jong, Pedri; Raphinha, Fermín (Casadó, min.90+3), Rashford (Olmo, min.81); y Lewandowski (Ferran Torres, min.69).

--GOLES.

0-1. Min.58, Rashford.

0-2. Min.67, Rashford.

1-2. Min.90, Anthony Gordon.

--ÁRBITRO: Glenn Nyberg (SWE). Amonestó a Joelinton (min.29), Burn (min.45+2) en el Newcastle y Gerard Martín (min.45), Fermín (min.75), De Jong (min.82), Casadó (min.90+7) en el FC Barcelona.

--ESTADIO: St James' Park.