Raúl Asencio, condenado por conducir ebrio en Gran Canaria

Archivo - Raul Asencio of Real Madrid CF gestures during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Real Oviedo at Bernabeu stadium on May 14, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio fue condenado en agosto por un delito contra la seguridad vial al conducir ebrio y arrojar una tasa de 0,90 mg/l en un control de alcoholemia en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

El jugador, de 23 años, condujo bajo los efectos del alcohol en el municipio del sur de Gran Canaria el pasado 16 de agosto --como admitió el propio futbolista tres días después en un juicio rápido--, cuando los agentes pararon el coche del central en un control preventivo de tráfico.

Al canario le dieron el alto en la madrugada del sábado al domingo, aunque no tuvo un accidente ni conducía de forma temeraria. Entonces, según publica el medio Atlántico Hoy y confirma el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Asencio arrojó un resultado de 0,90 mg/l de alcohol en aire espirado, casi multiplicando por cuatro la tasa máxima permitida, que es de 25 mg/l. Al superar los 0,60 mg/l, se trata de un delito contra la seguridad vial y no de una infracción administrativa.

Por esto, la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia le impuso una multa de cuatro meses a razón de una cuota diaria de 120 euros --más de 14.000 euros-- y la retirada del permiso de conducir durante ocho meses.

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