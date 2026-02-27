Raul Asencio of Real Madrid CF leaves the pitch after sustaining an injury during the UEFA Champions League 2025/26 KO play-offs Second Leg match between Real Madrid and SL Benfica at Bernabeu stadium on February 25, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El defensa español del Real Madrid Raúl Asencio sufre una contractura cervical, diagnosticada por los servicios médicos del club blanco tras las pruebas efectuadas al futbolista canario este viernes como consecuencia de su aparatosa caída producida el pasado miércoles en el encuentro de Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu.

Durante el transcurso del partido europeo de la vuelta del 'playoffs' frente al SL Benfica portugués, Asencio cayó bruscamente al terreno de juego fruto de un choque con su compañero Eduardo Camavinga mientras ambos disputaban un balón dividido. Tras varios minutos siendo atendido y sin moverse, fue retirado del campo en camilla y con un collarín en el cuello. El '17' madridista fue evacuado a un hospital de la capital donde tras estar en observación fue dado el alta.

Este nuevo contratiempo, que deja al zaguero pendiente de evolución, se suma a la lesión de Dean Huijsen y a la ausencia del brasileño Eder Militao, por lo que el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, sólo tiene como centrales sanos al alemán Antonio Rüdiger y el austriaco David Alaba de cara al partido del lunes ante el Getafe CF.