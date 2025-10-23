Raúl cree que Casillas "es mucho mejor" que Courtois y admite que Yamal "está rompiendo muchas barreras"

ARROYOMOLINOS (MADRID), 23 (EUROPA PRESS)

El exjugador del Real Madrid Raúl González señaló este jueves que, a pesar de que el portero Thibaut Courtois "está haciendo grandes cosas", Iker Casillas, "un mito" del equipo madridista, es "mucho mejor", además de subrayar que, a pesar de que el equipo blanco y el FC Barcelona "no están en su mejor momento", está "expectante" por el Clásico del domingo, donde muchas miradas estarán puestas en un Lamine Yamal que "está rompiendo muchas barreras".

"Casillas es un mito de Real Madrid. Courtois lo está haciendo muy bien, está haciendo grandes cosas y el tiempo pondrá a cada uno en su lugar, pero Iker es mucho mejor", aseguró Raúl González a los medios de comunicación durante el Desafío Nacex de pádel entre leyendas del Real Madrid y del FC Barcelona, celebrado en el club Pádel G24 de Arroyomolinos, en Madrid.

Cuestionado por el Clásico que se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu este domingo a las 16.15 horas, el madrileño valoró el estado de forma en el que llegan ambos equipos, que "no están en su mejor momento", aunque le restó importancia de cara al partido. "Da un poco lo mismo cómo se llegue, siempre es un partido especial. Creo que el Real Madrid, al jugar en casa y estar con su afición, es un poco más favorito, pero se van a encontrar dos grandes equipos, con grandes jugadores", apuntó.

"Es un partido en el que todo el mundo va a estar pendiente y ya estoy con ganas de que se acerque el domingo y podamos disfrutar de este gran partido. Todos estamos expectantes de ver lo que va a pasar el domingo y seguro que el partido no va a defraudar y disfrutaremos", añadió.

Raúl González también opinó sobre cómo ve este inicio de temporada del nuevo equipo madridista, ahora dirigido por Xabi Alonso, al que considera "un gran entrenador". "El equipo está comenzando y seguro que poco a poco los resultados van a llegar", comentó. Además, espera que el equipo blanco "marque un gol más que el Barcelona" este domingo. "Con eso me conformo", sentenció.

Por último, también habló sobre el extremo del FC Barcelona Lamine Yamal, a quien calificó como "un gran jugador que está rompiendo muchas barreras". "Dentro del terreno de juego está haciendo cosas que muy pocos han hecho, es muy joven y ahora tiene que consolidar todo eso. Creo que puede ser un jugador muy importante para su club ahora mismo y también para la selección española", concluyó.