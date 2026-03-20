Raúl García: "Hay que disfrutar a Griezmann, sigue siendo diferencial"

El exfutbolista del Atlético de Madrid Raúl García, en el evento Derbi Cinco de Cinco de Mahou. - MAHOU

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex jugador del Atlético de Madrid Raúl García defendió este viernes que "hay que disfrutar a Antoine Griezmann", un jugador que "sigue siendo diferencial", por lo que, "si se queda, bienvenido sea", al mismo tiempo que cree que está siendo "un año muy bueno" de los rojiblancos.

"En los derbis siempre tienes mucho que perder. Como jugador de Atlético de Madrid, en un derbi lo que quieres es ganar. Es obvio que a nivel de Liga, no está en la situación que le gustaría, pero al final no deja de ser un derbi", dijo sobre el Real Madrid-Atlético de Madrid de este domingo en el evento Derbi Cinco de Cinco de Mahou.

El de Pamplona, de 39 años, analizó un duelo en el que merengues y rojiblancos "se van conociendo mucho", por lo que "hay que buscar variantes para que el equipo no te tenga controlado". "Es verdad que uno de los objetivos tiene que ser competir por la Liga, pero bueno, en Copa está en la final, en Champions en la siguiente ronda, con lo cual creo que está siendo un año muy bueno", expresó.

El que fuera centrocampista del club colchonero de 2007 a 2011 y de 2012 a 2016 analizó la situación de Álex Baena y Thiago Almada, argumentando que "los cambios siempre son difíciles". "Baena lo controlo mucho mas, va a acabar dando mucho al Atlético porque tiene condiciones. Sabemos que el 'Cholo' tiene una forma de jugar a la que te tienes que adaptar", comentó.

"Musso ha demostrado de sobra que está preparado para competir. Es cierto que Oblak para mí es uno de los mejores porteros del mundo, quizá que esté o no esté puede marcar un pequeño diferencia, pero creo que Musso es un portero que está al nivel de sobra", dijo sobre la baja en la portería rojiblanca.

Además, pidió "disfrutar" a Griezmann, que podría dejar el club este verano. "Es un jugador que se merece todo, porque ha demostrado que ha estando al cien por cien sigue siendo un jugador diferencial. Después ya veremos. Ojalá lo que él quiera y el club quiera, si las dos partes están de acuerdo en que siga, pues bienvenido sea", afirmó.

Y aplaudió la irrupción de Ademola Lookman. "Ha caído de pie. No es fácil entrar como ha entrado. Me parece que es un jugador 'top' mundial. Tampoco me sorprende lo que está haciendo", elogió al nigeriano, y reconoció que Fede Valverde es un futbolista "espectacular".

Finalmente, defendió que si Kylian Mbappé "está al 100%, es un jugador que tiene que jugar porque es diferencial". "El Atlético de Madrid, con lo que he vivido yo, ha sido siempre lo mismo. Preparar el partido independiente de quién juegue, sabiendo que enfrente tiene grandes jugadores, se salga quien salga, porque es obvio. Todos sabemos que Mbappé es un buen jugador", zanjó.