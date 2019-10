Raúl García: "Para ir a un estadio como el Metropolitano hay que dar un poco más"

Publicado 23/10/2019 16:17:46 CET

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Athletic Club Raúl García reconoció este miércoles que deberán "dar un poco más" para sacar algo positivo este sábado del Wanda Metropolitano ante un Atlético de Madrid, que les exigirá "mucho, independientemente de si está en buen o peor momento".

"Si no piensas que no tienes opciones de sacar un partido adelante, seguramente no lo consigas, por eso digo que el equipo tiene confianza aunque sabe que es un rival difícil. Pero tenemos que dar un paso más, somos exigentes, sabemos que un partido como el del Celta no es lo que queremos. Para ir a un estadio como el Wanda hay que dar un poco más y ahí aparecen las opciones", expresó Raúl García en rueda de prensa.

El rojiblanco afirmó que su equipo tiene una "idea clara" de lo que va a hacer y que intentarán "buscar los puntos fuertes" para ganar el partido ante un rival al que no ve tan mal como se dice. "Quizá por los cambios le esté costando arrancar, aunque si vemos como están, decir que les cuesta arrancar es algo demasiado negativo. Es un equipo muy complicado, que nos va a exigir mucho, independientemente de si está en un buen o peor momento", subrayó.

"Es un tema del que tienen que preocuparse ellos", replicó sobre el actual rendimiento colchonero. "Tengo amigos y me gusta ver sus partidos, pero es un trabajo de su entrenador, él sabe como sacarle rendimiento a su plantilla y no es algo que a mí me toque", zanjó.

Raúl García opinó que "lo importante" para el partido será saber leer sus momentos y que, a pesar de que el Atlético haga partidos "cerrados", intentar mantenerlo abierto. "Esta claro que cuando te pones por delante la situación cambia, pero por ejemplo el otro día nosotros no supimos llevar esa ventaja. Es importante hacer lo que sabemos", añadió.

El navarro volverá a enfrentarse al que fue su equipo y confesó que jugar en sitios que fueron su "casa" siempre es "bonito". "Me gusta poder ir allí y hacer un buen partido, pero es evidente que los recuerdos siempre están y sobre todo cuando ha sido positivo, por eso digo que tanto en Pamplona como allí siempre son sitios especiales", remarcó.

Por otro lado, admitió que no están pasando una "buena racha" tras cuatro jornadas consecutivas sin ganar, pero que en sus dos últimos partidos en San Mamés, ante el Valencia (0-1) y el Valladolid (1-1), "el equipo hizo lo que tenía que hacer" y sólo lamentó que no tuvieran "acierto de gol". "Pero creo que hay que ser positivo y pensar que se están haciendo las cosas bien. Siempre pienso que los partidos hay que ir de la misma manera independientemente de lo que hayas hecho el día anterior", recalcó.

A FAVOR DEL VAR

El centrocampista explicó que intentará trabajar al máximo "para que las cosas cambien". "Creo que tengo que aportar al equipo, sé que los goles son una parte importante, pero me centro en tener un rol importante dentro del grupo y poder aportar no sólo a nivel de goles. Siempre digo que el jugador tiene que estar al servicio del equipo y dar lo que tiene", puntualizó, aclarando que "ningún jugador está por encima del equipo" y que lo primordial es "pensar en el equipo".

El conjunto vasco intentará conseguir "las buenas sensaciones" que están buscando "desde hace tiempo". "Está claro que cuando sales a hacer un partido fuera de casa y no sale como querías te da un poco de pena pero nadie baja los brazos, independientemente de que la cosa tarde en llegar, o sea este fin de semana, hay que pensar que los partidos de fuera son iguales que los de casa y que hay que dar un pasito adelante", afirmó.

Finalmente, se mostró "a favor del VAR", considerándolo una "herramienta que ayuda a todo el mundo". "Yo soy una persona que habla mucho con los árbitros. A mí nunca me han expulsado, será por algo, una cosa es hablar con los árbitros y otra faltar al respeto. Yo no me arrepiento de nada, estoy contento de ser así y el VAR tiene que seguir haciendo su trabajo que creo que está siendo positivo", concluyó.