Rául Jiménez: "Ya me pusieron en el Madrid, Chelsea y United, cada día sale un equipo nuevo que me quiere"

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero mexicano del Wolverhampton, Raúl Jiménez, celebró que "cada día" aparezca un equipo que quiere hacerse con sus servicios porque significa que está haciendo "las cosas bien", pero no olvida que en la Premier League está "adaptado" y que con los 'Wolves' puede pelear por "cosas importantes".

"Me entero a través de las redes sociales que ya me pusieron en el Real Madrid, en el Chelsea, en el Manchester United, en el Arsenal y cada día sale un equipo nuevo que me quiere. Hay que estar tranquilo. Si se habla es porque estoy haciendo las cosas bien; pero me gustaría seguir en Inglaterra, estoy contento, adaptado y me gusta la idea", señaló Jiménez en una entrevista a la ESPN.

El exjugador del Atlético fue claro que si le llega "una oferta del Real Madrid o del Barcelona, es obvio que no dejas pasar una oportunidad así". "Pero si me quedo aquí estoy peleando por clasificarnos para la 'Champions' y por cosas importantes", comentó.

"Pelear por el título de la Premier parece difícil todavía, pero estamos en los octavos de final en Europa (Liga Europa). Creo que al venir aquí tomé una decisión correcta y creo que no me arrepiento", añadió el internacional.

Rául Jiménez tendrá "las puertas abiertas de todo", pero insiste en que en los 'Wolves' está "contento". "Soy un jugador importante para la gente y el equipo, estoy bien. No cierro ninguna puerta, estoy abierto a lo que venga, pero no me quita el sueño", concluyó.