Raul Neto: "No habrá mejor debut que en un Clásico como este"

"Intentaré traer alegría y energía a Barça"

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo fichaje del Barça, el base brasileño Raul Neto, ha asegurado este miércoles que todavía debe integrarse al equipo, con apenas un par de días en la disciplina blaugrana, pero que confía en tener el "mejor debut" posible en el Clásico contra el Real Madrid de este jueves en el Palau Blaugrana, en la Fase Regular de la Euroliga, y ha añadido que intentará aportar su "alegría y energía" al equipo de aquí al final de la temporada.

"Entiendo la importancia de un partido contra el Real Madrid, pero estos días para mí han sido de integración al equipo, de entender las jugadas. He puesto toda mi energía en eso, en integrarme. La temporada es larga pero sé la importancia de este partido. Si puedo jugar, no habrá mejor forma de empezar que en un Clásico como este", manifestó en rueda de prensa.

Podrá jugar contra el Real Madrid si el técnico, Joan Peñarroya, lo cree oportuno, porque a nivel físico está bien. "Ahora estoy aquí, sano y contento, preparado para darlo todo en la pista e intentar ganar partidos y títulos para ayudar al Barça lo máximo posible. Ahora estoy al cien por cien, fui a Brasil en un camino diferente para estar bien físicamente antes de incorporarme a un equipo de alto nivel como lo es el Barça", desveló.

Superada la lesión de rodilla que provocó que el Fenerbahçe, que le había fichado, le rescindiera el contrato, el base está listo para aportar su baloncesto al Barça. "Peñarroya me ha pedido que sea yo, que juegue con energía y con mi baloncesto. Me tengo que adaptar al estilo de juego pero me ha pedido básicamente que sea yo", explicó.

"He vivido las dos Ligas, en la acb y la NBA. Hablo español e inglés, puedo llevarme bien con todos en el equipo y ya ayuda un poco haber vivido la experiencia NBA, y traerla al vestuario. Aunque muchos jugadores ya han jugado allí. Más que nada, es ser buena persona de equipo y llevarme bien con todos, confiar en el entrenador e intentar traer alegría y energía al equipo", añadió, en este sentido.

Neto reconoció que le ha pasado "de todo" en el último año. "De lo que más miedo tenemos los jugadores son estas lesiones que te sacan de la pista un año. Ha sido muy duro. Pero pude jugar con la selección, fiché por un equipo y me echó, tuve que buscarme la vida solo y hacer los tratamientos para recuperarme. Ha sido muy duro, pero he aprendido muchísimo. Ahora soy más resiliente, me ha hecho más fuerte", aseguró.

Y llega a Barcelona sabiendo cosas del club y de la ciudad gracias a su compatriota y exblaugrana Marcelinho Huertas. "Hablamos mucho cuando él jugaba aquí y yo estaba en Donostia, que incluso me invitó a pasar un Navidad con su familia. Pero este fichaje ha sido muy rápido, casi no he tenido tiempo de hablarlo con familia y amigos. Pero Marcelinho siempre me habló muy bien del club y de la ciudad cuando estaba aquí", apuntó.