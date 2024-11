Raul Neto: "Soy un ganador y he venido al Barça a ganar"

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del Barça de baloncesto, el base brasileño Raul Neto, aseguró tras firmar con el equipo blaugrana que llega al Palau Blaugrana, del que guarda gratos recuerdos como rival, para "ganar" y para intentar ganarse la continuidad en el equipo, al que llega hasta final de temporada para cubrir la baja por lesión de Nicolás Laprovittola.

"No he jugado en Euroliga todavía, pero he pasado por la NBA, he jugado con la selección y creo que como jugador voy a dejarlo todo en la pista. Me gusta defender, me gusta jugar para el equipo y hacer lo que se necesite en el momento del partido y de la temporada. Pero sé que voy a dejarlo todo en la pista e intentar dar el máximo para ganar. Soy un ganador y he venido a ganar", aseguró en 'Barça One'.

Neto asegura que llega con "muchas ganas". "Sé que es un reto difícil jugar para un equipo con un nombre como el que tiene el Barcelona, pero tengo muchas ganas. Ya he hablado con un par de jugadores, ya he estado mirando los partidos y ya sé que no va a ser fácil, pero estaré preparado para jugar y hacer lo que se necesite en la pista y ayudar al equipo al máximo", se sinceró.

Y todavía recuerda los partidos contra el Barça. "Eran partidos que siempre jugabas con un poco más de ganas, son equipos y jugadores que yo como jugador joven que era cuando jugaba en San Sebastián y Murcia, era donde quería estar. Quería estar en un equipo como el Barça, quería jugar como el Barça, como Satoransky o Navarro. Siempre he jugado con muchas ganas y me acuerdo de jugar en el Palau", manifestó.

Aterriza en el Palau Blaugrana tras una larga lesión de rodilla que le impidió debutar en la Euroliga con el Fenerbahçe, en el pasado curso. "Sí, ha sido un año muy duro, de muchas cosas diferentes. He estado mucho tiempo en casa, haciendo la recuperación de la rodilla, luego jugando unos Juegos Olímpics cuando estaba un poco tocado y todavía ganando ritmo de juego y ahora me encuentro en el mejor momento de los últimos dos años", apuntó.

"Después de haber recuperado al cien por cien la rodilla, pasar un tiempo jugando en Brasil para ganar ritmo de partido y de juego, me encuentro muy bien. Pienso en todos los momentos duros que he pasado el último año para llegar donde quería estar, en un equipo como el Barça y poder competir, poder intentar ganar títulos y jugar en un equipo top de Europa", celebró.