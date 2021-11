Raúl de Tomás: "No me esperaba ser titular, me he quedado un poco en shock"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero de la selección española Raúl de Tomás se mostró agradecido a Luis Enrique por su debut con España este jueves en la victoria (0-1) ante Grecia, donde además fue titular y pudo cumplir un sueño por el que seguirá peleando.

"Día inolvidable, para enmarcar, estoy muy feliz emocionado de poder representar a mí país, agradecer al míster y a todos los compañeros", dijo en declaraciones a TVE, tras el duelo en Atenas de la fase de clasificación para el Mundial de Catar.

"No me lo esperaba, cuando ha dado la alineación el mister me he quedado un poco en shock, después me he metido en el partido y sabía que los compañeros me iban a ayudar", añadió.

El ariete del Espanyol, que entró en la convocatoria por el lesionado Ansu Fati, se puso al servicio de 'Lucho' para estar también en el once contra Suecia, sin valorar si prefiere ser único punta o compartir la delantera.

"El míster decide, he hecho mi trabajo lo mejor que he podido. Hemos jugado Álvaro y yo juntos, nos hemos entendido bien y hemos estado cómodos en el campo. Este día es muy importante para mí para mi familia, y no hubiese sido posible si Luis Enrique no me hubiese llamado, estoy muy agradecido", terminó.