Ray Zapata: "Estoy entrenando un elemento para estar en el podio olímpico"

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gimnasta español de origen dominicano Ray Zapata desveló que está entrenando un elemento nuevo para lograr subir al podio en los Juegos Olímpicos de Tokyo, aplazados hasta 2021 por la pandemia de la COVID-19, y expresó su satisfacción por ser el líder en la clasificación mundial en suelo.

"Estoy haciendo un elemento que es mucho más guau que el 'Zapata' que ya está patentado y es el que yo creo que me va a dar la vía fácil, dentro de lo difícil, para estar en el podio olímpico. Ojalá pueda conseguir una medalla olímpica. La de oro mejor, pero la de plata y bronce no me disgustarían. Voy a trabajar para conseguir el oro", manifestó en una entrevista al servicio de prensa del COE.

La Federación Internacional de Gimnasia ha bautizado un elemento con el apellido de Ray, el 'Zapata', una sueño de infancia del gimnasta hecho realidad. "De pequeño soñaba con hacer algo, con aportar algo al mundo que no hubiera hecho nadie antes, inventar algo. Pero ya estaba todo inventado y pensaba que qué iba a inventar yo. Pero en 2013 entrenando con Gervasio Deferr, él tenía su elemento (el Deferr), doble mortal adelante con medio giro, decidí probar el Deferr, pero con un giro más, ya que las condiciones de material son muchos mejores ahora que las que había antes. Logré hacer el Zapata en 2013 y hasta el 2016 no conseguí presentarlo y que lo patentaran", explicó.

Para Zapata es un "honor" tener su apellido en el código de puntuación de gimnasia. "Y además siendo el elemento de salto hacia adelante más difícil del mundo y que lleve mi nombre es como ¡guau!", destacó el único gimnasta que se entrenó en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Madrid en su reapertura.

"Lo echaba bastante de menos, ya que yo en mi casa solo tenía un espacio muy pequeño para entrenar. Y aunque entrené en casa, nunca jamás se puede igualar a un entrenamiento en un Centro de Alto Rendimiento, donde tienes todas las condiciones y el material necesario para hacerlo. También eché mucho de menos a mis compañeros porque entrené solo con mi entrenador. Fue como volver a empezar desde cero", describió.

El líder de la clasificación mundial en suelo y virtual ganador de la general de la Copa del Mundo declaró que se siente "genial" porque le da la plaza directa a los Juegos Olímpicos. "Es indescriptible porque estaba luchando junto a mi equipo para ganar la plaza por equipos, pero no pude competir con ellos porque las notas que yo aportaba no eran suficientes para el equipo, pero sí eran suficientes en cuanto a mi clasificación individual. Por lo tanto, por una vía no pudo ser, pero por la otra, la mía propia, sí. Además, esa plaza será mía y solo mía porque la trabajé yo y la verdad que estoy súper contento y feliz", resumió.

Admitió que el aplazamiento de los Juegos le ha venido "genial" porque, al margen de competir con España, también participa en Alemania. "Hago unas siete competiciones al año y tengo que compaginar las del equipo español con las del equipo alemán. Cada fin de semana estoy subido en un avión, prácticamente. Y aparte de las competiciones por equipos también tenía las de Copa del Mundo de ranking clasificatorio individual. Y no podía parar nunca, no tenía tiempo para nada. Por eso, me ha venido súper bien porque estaba un poco quemado psicológicamente y físicamente y ahora estoy revitalizado, con muchas ganas de dar caña y estar en los Juegos Olímpicos", explicó.

Tras la rotura del tendón de Aquiles y estar muchos meses apartado del tapiz en 2017, Zapata tuvo que remontar cuando atravesaba por uno de sus mejores momentos deportivos. "Era el mejor momento. Cuando me lesioné no me lo tomé a mal. El cuerpo es inteligente y la mente también y ahí me hizo hacer un parón brusco, pero me lo tomé como unas vacaciones. Eso sí, me dio tiempo a madurar, a ser un gimnasta más inteligente y no hacer tanta dificultad, sino buscar una vía mejor para que el salto no cueste tanto y el impacto no sea tan fuerte para mis talones y mis articulaciones. Después de la tormenta llega la calma y trabajando en calma espero conseguir grandes resultados", confió.

Siempre se ha sentido uno más en el equipo español, dijo. "Me siento español de los pies a la cabeza y cuando salgo a competir representando a España me siento súper bien. Cuando suena el himno porque he conseguido una medalla para España también me siento genial. Estoy rodeado de un equipo de personas bastante bueno y juntos podemos llegar a conseguir grandes cosas", expresó.