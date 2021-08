Ray Zapata: "Tengo varios elementos en la cabeza, pero necesito patrocinadores"

"¿Un héroe? Sólo soy un medallista más, un tío normal"

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El gimnasta español Ray Zapata sigue disfrutando de su medalla de plata conquistada en los Juegos de Tokio, hace casi dos semanas, y ya mira al futuro con optimismo después del "gran éxito" de su carrera, un podio olímpico que le anima a desarrollar nuevos elementos que tiene en la cabeza, pero para los que reclama patrocinadores para poder sacarlos adelante.

"Ahora quiero que vengan muchos patrocinadores porque tengo varios elementos en la cabeza. Quiero que las cosas salgan poco a poco, con tranquilidad, pero es verdad que quiero que vengan muchos (apoyos) porque también quiero comprarle una casa a mi hija. Yo realmente no tengo nada, toda ayuda puede ser bienvenida", apuntó Zapata en una entrevista a Europa Press.

El gimnasta español de 28 años, que ha sido padre recientemente, se muestra "muy, muy agradecido" por todo el cariño que ha recibido estos días tras el éxito de Tokio y dijo que antes de regresar a los entrenamientos necesita "unos días de vacaciones". "Quiero disfrutar de mi niña, aprovechar tiempo con mi mujer y recuperar después del ciclo olímpico. Cuando acaben las vacaciones nos pondremos manos a la obra", avanzó.

Zapata, que forma parte de la historia de la gimnasia artística al patentar dos elementos que llevan su nombre, el Zapata I y el Zapata II, se define como una "persona natural" y se resta importancia. "Soy muy tranquilo, realmente sigo sin creerme lo que me ha pasado con la medalla. ¿Sabes qué es lo primero que estaba pensando al llegar a Madrid? Comerme una tortilla de patatas. No pensaba mucho más", añadió entre risas.

"¿Quién soy yo? Soy sólo uno más, muchas personas han ganado una medalla olímpica para España. Un héroe es Craviotto que tiene cinco o Mireia Belmonte, con cuatro", destacó Zapata, con la humildad por bandera y con la ilusión de un niño. La misma que espera que haya explotado entre los más jóvenes este verano en España con su medalla en gimnasia, la primera desde que Gervasio Deferr se retirase en Pekín 2008.

"A los más jóvenes les digo que se animen, que no les va a ser nada fácil, para mí no ha sido, me ha costado mucho, pero también les digo que disfruten del proceso. Muchas personas les dirán que no van a llegar, pero si él o ella creen en lo que están haciendo, al final lo van a conseguir. El vivo ejemplo soy yo. Igual habrá muchas otras personas, yo hablo de mi historia, de lo que he conseguido... y por encima de todo eso pongo a las personas que he conocido en este camino", afirmó.

Zapata, nacido en la República Dominicana, llegó a Lanzarote con tan solo nueve años, y ahora -haciendo balance de todo este tiempo- asegura que ha "disfrutado muchísimo". "He celebrado con lágrimas de felicidad y no sabía cómo se hacía eso. He descubierto todo esto en los Juegos Olímpicos de Tokio", dijo emocionado.

"LA MEDALLA ME HA DADO EL IMPULSO QUE YO QUERÍA"

En otras cuestiones, el gimnasta español -que ha tenido que hacer un vídeo como respuesta a todos sus seguidores en las redes sociales porque no daba abasto- confesó que tuvo que "quitárselas" antes de los JJOO al no saber gestionar tanto elogio. "Me sentía muy arropado y quería contestar a todo el mundo porque soy una persona que me gusta contestar a todos, ya sea en Whatsapp, Instagram o dónde sea. Ahora realmente me ha sido imposible y por eso he tenido que hacer un vídeo para todos mis seguidores", explicó.

"Es complicado este mundo", recalcó Zapata sobre las redes sociales. "Lo dejé porque estaba centrado en mi objetivo, en lo que yo quería. Y ahora estaba claro que tenía que aprovechar el tirón y por eso volví. La medalla me ha dado el impulso que yo quería. He flipado bastante con las felicitaciones de Nadal, un súper ídolo para mí, Gasol, al que le vi en la Villa Olímpica, Iniesta o Alejandro Sanz. La gente se volvió loca", manifestó.

"Está siendo imposible contestar a todos, pero lo agradezco muchísimo en cada entrevista que tengo y siempre que puedo", finalizó el gimnasta, que pidió una última sugerencia en las redes: "Si alguien me hace una propuesta de algo interesante que pregunten por mi mánager, no por mí".