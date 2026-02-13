El Rayo-Atlético de este domingo se jugará en Butarque

Archivo - Pep Chavarria of Rayo Vallecano and Giuliano Simeone of Atletico de Madrid in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Rayo Vallecano at Riyadh Air Metropolitano stadium on Septembe - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

LaLiga informó que el partido entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid, programado para el próximo domingo a las 16.15 horas y correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports, se disputará en el Estadio Ontime Butarque de Leganés y no en el Estadio de Vallecas tras los estudios realizados al terreno de juego.

Así lo anunció este jueves la patronal en un comunicado, "una vez terminados los trabajos de auditoría e inspección del terreno de juego del estadio de Vallecas por los técnicos de LaLiga y por reconocidos técnicos independientes".

Desde LaLiga subrayaron que pese a los "intensivos trabajos" realizados por el club para acondicionar el césped, los informes acreditan que el terreno de juego "no reúne todavía las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad para la integridad de todos los futbolistas y equipo arbitral, con el consiguiente riesgo de lesiones".

Además, la patronal lamentó "profundamente" que este encuentro "no pueda desarrollarse en las condiciones inicialmente previstas, especialmente por el impacto que esta situación tiene en los aficionados de ambos equipos, que siempre son la razón de ser del fútbol", pero apuntó que la decisión contó "con la aprobación de todos los clubes e instituciones implicadas".

Sin embargo, el equipo de Vallecas mostró "su absoluta disconformidad con la decisión de trasladar el encuentro al Estadio de Butarque". En un comunicado posterior, el Rayo valoró que la decisión de LaLiga supone "una medida que genera grandísimos perjuicios sociales, deportivos y económicos al Rayo Vallecano".

El club de la franja también pone en valor "los importantes y constantes esfuerzos realizados, destinando todos los recursos humanos, materiales y económicos disponibles", que resultaron insuficientes. "Tal y como se recoge en las condiciones del abono de esta temporada el club facilitará a sus abonados la forma de acceso al Estadio de Butarque", añade.

LaLiga reconoció esos esfuerzos del Rayo tras acometer el cambio completo del césped del terreno de juego y tratar de acondicionar el campo tras las condiciones climatológicas adversas durante estas dos últimas semanas, mientras se ejecutaban estos trabajos.

"Como siempre, LaLiga actúa en el ejercicio de las funciones que legalmente tiene atribuidas, con rigor y responsabilidad, en coordinación con las autoridades y los distintos agentes implicados, para velar por el correcto desarrollo de la competición y la integridad del campeonato. Garantizando la seguridad jurídica, la igualdad competitiva y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de seguridad y salud de participantes y público", termina.