El Rayo busca mantener su condición de invicto en Europa y acercarse a los octavos

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano se enfrenta este jueves (18.45 horas) al Slovan de Bratislava eslovaco en el Estadio Tehelné, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Conference League 2025-26, un duelo al que el equipo de la franja llega con la ambición de seguir invicto en Europa y afianzar su posición en el 'Top 8', ante un conjunto local al que le urge estrenar su casillero de puntos.

La visita al estadio Tehelné llega para los vallecanos después de encadenar dos empates seguidos, uno de ellos ante el Real Madrid en casa, y una derrota, que ha visto frenada su progresión en la clasificación de LaLiga EA Sports tras un inicio titubeante. Pero cuando los jugadores escuchan el himno europeo cambian el chip por completo y cuentan los partidos por alegrías.

Tan solo el empate 'in extremis' (2-2) en Suecia ante el Häcken, con un penalti salvador en el minuto 103, priva a los pupilos de Iñigo Pérez de llevar un pleno de victorias en la competición. Los franjirrojos siguen demostrando que son uno de los conjuntos más regulares y difíciles de batir, erigiéndose como uno de los favoritos a llegar lejos en la Conference League.

Sin embargo, el técnico navarro aún tiene mucho trabajo por delante si de verdad quiere aprovechar al máximo su primera participación europea rayista en 25 años, especialmente fuera de casa, donde solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones (1V, 2E y 1D), un triunfo que llegó en la Copa del Rey MAPFRE frente al modesto CD Yuncos (1-6).

Como viene siendo habitual en las alineaciones en este torneo, Iñigo Pérez planteará rotaciones en su once titular. Así, volverían a ser titulares nombres como Ivan Balliu, Gerard Gumbau, Óscar Trejo, Fran Pérez o Alemão. El brasileño, que aun no se ha estrenado en Conference, fue suplente este domingo en el enfrentamiento contra su ex equipo, apuntando a ser la referencia ofensiva de los madrileños en Bratislava.

Por su parte, el Slovan afronta esta nueva cita continental con la extrema necesidad de puntuar tras iniciar la competición con tres derrotas --KuPS (3-1), AZ (1-0) y Estrasburgo (1-2)--. Una dinámica totalmente opuesta a la vallecana, aunque los locales se agarran a la cierta mejoría de las últimas semanas.

El conjunto entrenado por Vladimir Weiss encadena por primera vez desde mayo tres victorias seguidas entre las dos competiciones eslovacas. De hecho, en liga se encuentra en segunda posición a un punto de la cabeza con un partido menos disputado. Sin embargo, no ha conseguido trasladar los buenos resultados domésticos a la competición europea.

Una mala imagen en el 'viejo continente' que viene dada desde lejos. El Slovan no consiguió sumar un solo punto en la fase de liga de la Champions League la pasada campaña, y acumula 12 derrotas seguidas en la fase principal de cualquier competición UEFA. Y para ver su última victoria como local en Europa --sin contar las fases clasificatorias--, hay que remontarse al mes de septiembre de 2023 cuando venció al Klaksvik feroés (2-1) en la fase de grupos de la Conference.

Pese a las pobres estadísticas de los eslovacos, el Rayo no debe relajarse para regresar a Madrid con la victoria en su poder. Los de Iñigo Pérez deberán vigilar al delantero esloveno Andraz Sporar, protagonista de tres goles y dos asistencias en sus últimos tres partidos con el equipo.