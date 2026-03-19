El Rayo da suspense a su pase a cuartos de la Conference

Rayo Vallecano - Samsunspor - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano avanzó a cuartos de final de la Conference League este jueves, donde se medirá con el AEK Atenas, a pesar caer (0-1) ante el Samsunspor en la vuelta de octavos celebrada en el Estadio de Vallecas, donde perdonó y terminó sufriendo con un global de 3-2 para seguir vivo en Europa.

Los de Iñigo Pérez fueron superiores y tuvieron buenas ocasiones como para haber sentenciado la eliminatoria, pero el 0-1 de Cherif Ndiaye en el minuto 65 trajo la tensión. El Samsunspor inquietó y bastante, hasta el final con un cabezazo de Marius que hubiera mandado el choque a la prórroga o a un desenlace aún más sufrido.

El Rayo hizo buena la renta de la ida la semana pasada, un 1-3 en Turquía, aunque pudo dar una vuelta más tranquila a su afición. El meta visitante Okan Kocuk evitó que así fuera, o la falta de puntería de un Rayo que las tuvo muy claras, sobre todo con Jorge de Frutos. Con todo, Marius también avisó en los turcos.

Tras el descanso, los de la franja quisieron sentenciar la eliminatoria, y De Frutos de nuevo e Isi Palazón volvieron a fallar. Entonces, se cumplió la máxima del que perdona, y Ndiaye hizo el 0-1 con más de media hora por delante para un Samsunspor que se quedaba a un gol de empatar la eliminatoria. Por suerte para el Rayo, Marius, máximo goleador de la competición (8), no tuvo su día.

El '9' visitante se encogió ante Augusto Batalla y también desperdició un último cabezazo. Tras un largo descuento, el Rayo y Vallecas celebraron el regreso a cuartos de final en competición europea 25 años después, desde que en la 2000-01 el Deportivo Alavés apeó a los rayistas en la Copa de la UEFA.