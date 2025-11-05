El Rayo defiende el 'top 8' en la Conference arropado por Vallecas

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano se enfrenta este jueves al Lech Poznan en la tercera jornada de la fase de liga de la Conference League 2025-26, en un duelo en el que los de la franja quieren prolongar su invicto europeo arropados por su fuerte feudo para mantener su condición de equipo del 'top 8', ante un conjunto polaco que viene de sufrir su primera derrota en la competición ante un rival inferior.

Vuelve la competición continental a Vallecas, donde los pupilos de Iñigo Pérez desean seguir dentro del 'top 8' de la competición que da acceso directo a los octavos de final. Ahora marchan en la séptima posición con 7 puntos e invicto, gracias al empate (2-2) en Suecia ante el Häcken con un penalti salvador en el minuto 103.

Ese tanto 'in extremis' dio impulso al Rayo, que tres días después venció, también con un cabezazo de Alemao en el descuento, al Deportivo Alavés en casa (1-0) y no tuvo ningún problema en ganar en Copa del Rey al CD Yuncos (1-6). Sin embargo, tras una racha de seis encuentros sin perder (5V y 1E), desde que debutó en la Conference contra el Shkëndija, se cortó con el duro varapalo en Villarreal (4-0) en la última jornada liguera.

Pero después de la derrota en La Cerámica, el equipo de la franja vuelve a Vallecas, donde solo han perdido un encuentro desde el mes de abril. Y es que el feudo rayista es sinónimo de solidez, después de las últimas dos porterías a cero en dos triunfos como local, demostrando que su estadio es un argumento más para creer en sus armas, porque el Rayo nunca ha perdido un partido europeo en casa en ocho partidos disputados (7V y 1E).

Ganar este jueves en la Conference volvería a dar impulso a un Rayo Vallecano que este domingo recibe también al Real Madrid, líder de LaLiga EA Sports y al que recientemente tiene cogida la medida, mientras sigue en la zona noble de la tabla peleando por acercarse a los puestos europeos antes del parón internacional de noviembre.

Teniendo en cuenta este calendario frenético, Iñigo Pérez planteará, como viene siendo habitual, rotaciones en su once titular. Así, volverá a ser titulares nombres como Ivan Balliu, Jozhua Vertrouwd, Gerard Gumbau, Óscar Trejo o Fran Pérez, mientras el técnico navarro deberá decidir si el central Florian Lejeune, titular en todos los partidos de Liga y Conference, se da un respiro este jueves.

Por su parte, el Lech Poznan llega con más dudas por el rendimiento más reciente, sobre todo, por su sorprendente derrota frente al Lincoln en la segunda jornada de la competición, para quedarse en puestos de 'playoff' con 3 puntos de 6 posibles. Una visita negativa a Gibraltar que rompe su buena racha lejos de Polonia, donde solo ha perdido dos de sus últimas 11 visitas en Europa.

El conjunto polaco dirigido por Niels Frederiksen es quinto en la Ekstraklasa, a cuatro puntos de los puestos que dan acceso a la Champions del próximo año, después de enlazar siete partidos sin perder. El Rayo, después de esa derrota difícil de digerir en Villarreal, debe reponerse y cambiar el 'chip' a Europa, porque ganar este jueves es un paso importante para seguir con muchas opciones en la competición.

Los de Iñigo Pérez deberán vigilar a Mikael Ishak, goleador de los dos primeros partidos del Lech Poznan, que no tiene ningún contratiempo en forma de baja salvo las conocidas de larga duración. En el Rayo, Pep Chavarría está sancionado y Unai López es duda tras ser baja de última hora ante el Villarreal.