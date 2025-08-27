El Rayo defiende en Vallecas una renta mínima para volver por completo a Europa

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano se enfrenta al Neman Grodno bielorruso este jueves (20.00 horas) en el Estadio de Vallecas en el partido de vuelta de la fase previa de la Conference League, en el que defenderá la renta de un gol (0-1) obtenida en la ida en Hungría para clasificarse a una fase final de competición europea 24 años después.

El conjunto vallecano afronta la tarde de este jueves un partido histórico. El barrio madrileño solo ha jugado una temporada en competición europea, a principios de siglo, cuando se clasificó tras ser agraciado en un sorteo por el 'fair-play', y en esta ocasión lo puede conseguir tras habérselo ganado en el campo, después de una temporada para el recuerdo, en la que fue octavo con 52 puntos.

El sorteo de la fase previa de la Conference League le deparó un rival sobre el papel inferior, el Neman Grodno, que eliminó en los penaltis al Klaksvik de las Islas Feroe. Los pupilos de Iñigo Pérez se desplazaron la semana pasada hasta Szeged, en Hungría, debido a que el equipo bielorruso no puede jugar en su país por las sanciones impuestas como aliado de Rusia.

El entrenador navarro sacó una alineación con bastantes rotaciones y, tras un partido trabado y marcado por una intensa lluvia, fueron los cambios los que terminaron dando la ventaja de un gol al equipo de la franja para este partido de vuelta. Sobre la hora de partido, saltaron al campo Álvaro García, Isi Palazón y Jorge de Frutos y fue el sevillano quien abrió el marcador, después de que le cayera un balón tocado por el de Cieza, regateara a la defensa y perforara la meta bielorrusa.

Con este resultado, la ilusión se ha disparado en Vallecas y el equipo está a solo 90 minutos de volver a una competición europea, en una Conference League que celebrará su quinta edición. La clasificación del Rayo a la fase liga, además, ayudaría a LaLiga EA Sports de cara a ser una de las dos con mejor coeficiente UEFA a final de temporada, lo que daría una posición europea más, igual que la pasada campaña.

El rival será un Neman Grodno que no incomodó demasiado a los de Iñigo Pérez en el partido de ida, pero que ya ha demostrado en las tres rondas anteriores que es un equipo que nunca se rinde y que no vendrá a España a hacer turismo. Así lo dejaron patente en la mencionada eliminatoria ante el Klaksvik, al que empataron con dos goles en los últimos 10 minutos, para acabar superándoles en la tanda de penaltis.

En lo deportivo, el Rayo no tiene más bajas, a parte de la ya conocida del central Abdul Mumin, al que suplió el recién fichado Jozhua Vertrouwd en el partido de ida. Por lo demás, el entrenador pamplonés tendrá a su disposición a todo el equipo, por lo que podrá volver a rotar, tras el esfuerzo realizado el lunes en San Mamés.

En el conjunto bielorruso, hay que poner especial atención al delantero Pavel Savitskiy, internacional con Bielorrusia y que lleva cuatro goles en los siete partidos que ha jugado su equipo en la fase previa de la Conference League.