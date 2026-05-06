El Rayo encara el penúltimo escalón de su sueño europeo

General view during the UEFA Conference League 2025/26 Semi Final First Leg match between Rayo Vallecano and RC Strasbourg Alsace at Estadio de Vallecas on April 30, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano visita este jueves (21.00 horas) al Estrasburgo en la vuelta de semifinales de la Conference League, duelo en el que defiende la corta ventaja (1-0) que consiguió en Vallecas para avanzar a su primer final continental y hacer aún más grande al barrio madrileño en Europa, frente a un equipo francés con muchas bajas y que ya sabe lo que es remontar en casa un resultado adverso en esta competición.

El barrio encara este jueves el penúltimo escalón antes de la deseada cima, en la que espera el título de la Conference, el motivo de mayor ilusión actualmente para la entidad y su fiel afición. Esta demostró una vez más en Vallecas la semana pasada que es ese apoyo incondicional e inherente a la fisionomía de un club que está empeñado en ser el barrio más grande del continente.

Ahora, la misión es todavía más complicada: resistir en la región histórica de Alsacia, con el apoyo de más de 1.500 aficionados franjirrojos. Y lo intentarán con el importante y reciente aviso de Atenas, a donde el Rayo viajó con un colchón de tres goles en cuartos de final, pero terminó viéndose contra las cuerdas y salvándose con un tanto en la segunda parte del capitán Isi Palazón.

Es un partido que demanda ambición y mucha concentración, sin despistes que den aún más esperanza a un Estrasburgo que lleva desde la ida en Vallecas pensando en remontar. Y es que la Conference es el clavo ardiendo al que se aferra un equipo propiedad de Todd Boehly -también dueño del Chelsea- que vive tranquilo pero lejos de los puestos europeos en la Ligue 1, y que fue eliminado en semifinales de la Copa a manos del Niza; es la única oportunidad real de jugar Europa la próxima temporada.

En una cita histórica para el Rayo, los de Vallecas asestaron el primer golpe y pudieron viajar a Francia con más renta, pero la falta de acierto no ayudó. Ahora, llegan con la tranquilidad de la permanencia virtual en Liga gracias a su triunfo por 0-2 en Getafe e inmersos en una serie de cuatro partidos sin perder (3V y 1E).

Toda la ilusión del barrio está depositada en la oportunidad de aspirar a levantar su primer título europeo en la final de Leipzig del próximo 27 de mayo, en su regreso a Europa 25 años después -se estreno en Europa en la Copa de la UEFA de la 2000-01-. La envergadura de la oportunidad es enorme, y por eso Iñigo Pérez ha viajado con toda la plantilla, incluso los lesionados.

También forma parte de la expedición Álvaro García, que llega entre algodones, pero puede ser una de las nuevas armas -no estuvo en la ida- de este Rayo para salir victorioso de Estrasburgo. No podrán saltar al césped los no inscritos Carlos Martín, Abdul Mumin, Randy Nteka, Fran Pérez y Jozhua Vertrouwd, pero el once titular sale de carrerilla, con un Óscar Valentín todavía con el pómulo hinchado por el golpe en Vallecas, y con las opciones de Alemao y Sergio Camello, ambos en buena forma goleadora, para la punta de ataque.

"Seguimos vivos en la eliminatoria, que es lo importante, y ya estoy con ganas de jugar la próxima semana. Tendremos que terminar el trabajo la semana que viene", dijo el técnico del Estrasburgo, Gary O'Neil, minutos después de la ida en Vallecas, donde el Rayo remató en 24 ocasiones, 8 de ellas a puerta, mientras que el equipo francés ni siquiera probó a Augusto Batalla.

Pero una de las fortalezas de este Estrasburgo es la juventud de su plantilla y su hambre sin límite, y que además tiene un buen espejo en el que mirarse. Ya remontaron ante su afición un 2-0 en contra en la ida de cuartos de final frente al Mainz alemán con un contundente 4-0 en La Meinau. Aunque la dinámica actual no es la mejor, con solo 2 triunfos en los últimos 7 encuentros -sin marcar en 4 de ellos-.

Y en casa viene de perder ante el Toulouse, la tercera derrota seguida como local y solo un gol a favor, por siete en contra; pero cambia en Conference, porque está invicto (3G y 3E). Aun así, llegan con necesidad de una gran alegría, pero mermados por las bajas de Aarón Anselmino, Junior Mwanga y Joaquín Panichelli, además de la seria duda de Emanuel Emegha, que tuvo más de un encontronazo con la grada de Vallecas. Podría regresar Valentín Barco, ausente desde los cuartos de final, y el paraguayo Julio César Enciso estará en punta.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ESTRASBURGO: Penders; Ouattar, Omobamidele, Doukoure, Chilwell; Barco, El Mourabet; Moreira, Nanasi, Godo; y Enciso.

RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Unai López, Óscar Valentin; De Frutos, Isi Palazón, Akhomach; y Alemao.

--ÁRBITRO: Ivan Kruzliak (SVK).

--ESTADIO: Stade de la Meinau.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+.