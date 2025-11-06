El Rayo enseña al Poznan lo que vale Vallecas

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano remontó (3-2) al Lech Poznan con tres goles en la segunda mitad, dos en los últimos diez minutos, para quedarse la victoria este jueves en la tercera jornada de la Conference League, gracias al tanto definitivo de Álvaro García en el 94'.

El cuadro español enseñó al polaco cómo se las gasta Vallecas, después del irónico video visitante enseñando las carencias del vestuario madrileño en la previa. Durante el primer tiempo, la risotada del Poznan se trasladó a lo deportivo, pero tras el descanso cambió el guion y el Rayo remontó un 0-2.

Los de Iñigo Pérez, que suman siete puntos para afianzarse en el 'Top 8' mientras los polacos se quedan en tres, sufrieron una mala primera mitad, aún tocados por la goleada encajada en Liga contra el Villarreal. El equipo de la franja no asomó a la portería rival y encajó los tantos de Luis Palma y Antoni Kozubal.

Las malas sensaciones locales empezaron a cambiar con los cinco cambios del tirón al poco de la reanudación. Pedro Díaz, Isi y Alemao dieron otro aire al Rayo y el propio Isi recortó distancias aún con media hora por delante. Por contra, en el Poznan los cambios sentaron muy mal y los polacos empezaron a regalar balones.

La precipitación pudo por momentos con un Rayo que tuvo muchas ocasiones para empatar, y lo logró en el minuto 83 por medio de Jorge de Frutos. El asedio madrileño, con más llegadas, como un balón al larguero del Pacha Espino o varias de Alemao, lo culminó Álvaro García con un tremendo control para definir de primeras, 3-2 con el que el Poznan aprendió lo que vale Vallecas.