El Rayo fulmina al AEK para soñar en la Conference

Rayo Vallecano - AEK Atenas - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El Rayo Vallecano goleó (3-0) al AEK Atenas este jueves en la ida de cuartos de final de la Conference League para poner un pie en una histórica semifinal europea, con la pegada que no tuvieron los griegos en Vallecas, en los goles de Ilias Akhomach, Unai López e Isi Palazón, de penalti en el segundo tiempo.

El equipo de Iñigo Pérez, de vuelta a esta ronda continental 25 años después, superó con acierto a otro de los favoritos de la competición, que tuvo sus ocasiones pero que no las aprovechó como un Rayo que se permite soñar con hacer historia en Europa.

Los de la franja se adelantaron a los dos minutos por medio de Ilias, novedad en el once, y dos pases perfectos de Unai y Álvaro. El inicio ideal pudo ser doble con un gol de tacón de Florian Lejeune, anulado por un fuera de juego posicional, a los 20 minutos. El AEK, contrariado por ese arranque, se asomó con Jovic pero se fue desquiciando ante la falta de puntería y Augusto Batalla.

El meta local despejó un cabezazo de Barnabás Varga y Aboubakary Koita tampoco acertó en el rechace. El delantero mauritano falló esa y alguna más, todas muy claras, como el mano a mano que provocó un error en defensa del Rayo, u otra que sacó casi bajo palos Pep Chavarría. Con Iñigo Pérez desesperado en la banda, el Rayo sacó petróleo antes del descanso, con el 0-2 de Unai López.

El conjunto visitante siguió dando problemas en la reanudación, obligado por el marcador, y el técnico español movió banquillo. Alemao dio tarea atrás al AEK y la entrada del Pacha Espino también cayó bien a los locales, porque el uruguayo provocó el penalti, por manos de Filipe Relvas, del 0-3 de Isi. El Rayo, con posesión en el tramo final ante la frustración rival vista en la amarilla de Luka Jovic para perderse la vuelta, brindó por Europa.